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Küresel piyasalar haftaya satıcılı başladı

18.10.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle haftaya negatif başladı.

Küresel piyasalar haftaya satıcılı başladı

Geçen hafta beklentileri aşan 3. çeyrek şirket karlılıklarıyla alış ağırlıklı bir seyir izleyen küresel pay piyasalarında, yeni haftanın açılışında risk unsurlarının etkisini artırdığı görülüyor.

Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterirken, konut sektöründeki yavaşlama, enerji arzındaki sıkıntılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler büyümenin yavaşlamasında etkili oldu.

Tedarik zincirindeki sıkıntılara ek olarak yükselmeye devam eden emtia fiyatları ise enflasyon korkularını beslemeye devam ediyor.

Geçen hafta yüzde 12 yükselerek 4,72 dolarla haftalık kapanış rekoru kıran bakırın libre fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,6 artışla başladı. Yükseliş eğilimini üst üste sekiz haftadır devam ettiren Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1 değer kazancıyla 85,2 dolara çıktı.

Bununla birlikte enerji arzına ilişkin endişeler yatırımcı güvenini olumsuz etkilemeye devam eden bir başka unsur olmayı sürdürürken, bu hafta devam edecek 3. çeyrek finansal sonuçlar ve yoğun veri akışının pay piyasalarında oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,75, Dow Jones endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Dolar endeksi bugün yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyelerinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi artan risk unsurlarıyla birlikte yüzde 1,61'e yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa tarafında ise geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in farklı enflasyon değerlendirmeleri dikkati çekti.

Hafta sonu yaptıkları açıklamalarda, ECB Başkanı Lagarde enflasyonun geçici olduğunu ve ECB'nin destekleyici para politikası duruşunu sürdüreceğini belirtirken, BoE Başkanı Bailey enflasyon baskılarının önüne geçmek için gerektiği takdirde harekete geçebileceklerini aktardı.

Öte yandan, bir süredir Avrupa'nın gündeminde bulunan doğal gaz fiyatları ile birlikte tedarik zincirindeki sıkıntıların mal ticaretinde sebep olabileceği olası gecikmeler Avrupa'da enflasyon endişesini besleyen unsurlar olmaya devam ediyor.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi 1,1580 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni haftaya karışık seyirle başladığı görülüyor.

Asya pay piyasalarında Çin etkisi öne çıkarken, açıklanan makro ekonomik verilerde karışık görünüm göze çarpıyor. Buna göre, perakende satışlar yıllık yüzde 4,4 artışla beklentileri oldukça geride bırakırken, sanayi üretimi yüzde 3,1 yükselişle piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang, yaptığı açıklamada Çin'in emlak şirketlerinin oluşturduğu ekonomik risklerle başa çıkabileceklerini aktarırken, Çin'de konut sektörüne yönelik kredi kanallarındaki gevşeme dikkati çekiyor.

Yeni Zelanda'da ise yüzde 4,9 artışla son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon bölgede tedirginlikleri artırırken, ekonomistlerin kasımdaki toplantıda Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz artışına gideceği tahminleri öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,16 azalışla 1.409,56 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü uluslararası piyasada 9,2574'ten kapanması sonrası, bugün 9,2860 ile tarihi zirvesini gördü ve bankalararası piyasanın açılışında 9,2800 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse bazlı fiyat hareketlerini tetikleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.396 puanın destek, 1.420 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanımı

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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