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Küresel piyasalar yön arayışında

04.08.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerle dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar yön arayışında

Önceki gün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından dün ülkede fabrika siparişleri yüzde 1,5 artışla tahminleri aştı.

Makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarına paralel şimdilik bölgesel de olsa sıkılaştırılan tedbirler, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Salgında delta varyantına ilişkin endişelerle dün de düşüşünü sürdüren ve iki günde 75 dolardan 71 dolara gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 72 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı ise son bir aydır içinde bulunduğu 1.790-1.830 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor.

Cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerini bekleyen yatırımcılar, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

Dün New York borsası, günü yükselişle tamamlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,17 ve dolar endeksi de 92 seviyesinde yatay seyretti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,80, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2020'nin haziran ayına göre de yüzde 10,2 artış gösterdi. Veri sonrası borsalarda Almanya hariç yükselişler görüldü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,09'luk sınırlı bir düşüş kaydetti.

Bugün Asya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verileri, Çin'de 54,9'a yükselerek genişlemenin devam ettiğine işaret ederken, Japonya'da 47,4'e geriledi. Veriler sonrası, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 18,95 ile beklentileri aşmasına karşın pay piyasalarında pozitif eğilimin korunması dikkati çekti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,65 değer kazanarak günü 1.408,81 puandan tamamladı. Dün, 8,2950 ile 11 Haziran'dan beri en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,4087'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4090'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzer açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.390 ve 1.377 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru

15.15 ABD, temmuz ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, temmuz ayı ISM imalat dışı PMI

Kaynak: AA

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