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Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir devam ediyor

20.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda parasal teşviklerin bu yıl içinde kademeli olarak kaldırılmasına başlanacağı fiyatlamaları ile negatif bir seyir izlenmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir devam ediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırırken, bu durum doların diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdi. Risk iştahı azalan yatırımcıların fiyatlamaları ile pay piyasalarında satışlar derinleşti, dolardaki güçlenmeyle sert düşen emtia fiyatları da ilgili sektör hisselerinde oynaklığı artırdı.

Bu gelişmelerle veri akışının nispeten sakin olduğu haftanın son işlem gününde de ABD ve Avrupa'da endeks vadeli işlem sözleşmeleri ile Asya borsalarında negatif bir seyrin öne çıktığı görülüyor.

Analistler, yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını söyledi.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Makroekonomi veri tarafında dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde düşüş kaydederek 348 bine geriledi. Bu rakam 17 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken, federal işsizlik yardımlarının eylülde sona ermesi ve okulların açılmasıyla işsizlik maaşı başvurularında bulunanların sayısının gelecek haftalarda daha da düşmesi bekleniyor. Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ağustosta piyasa beklentilerinin aksine 19,4 seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Art arda 4 aydır gerileyen endeks, Aralık 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Açıklanan veriler sonrası New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,19 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Yükselişi ivme kazanan dolar endeksi 93,6 ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,22-1,27 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 1,24 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında dün pay piyasalarında sert düşüşler görülürken, emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle madencilik sektörü hisselerine gelen satışların bu düşüşe öncülük ettiği görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1666 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1690 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Bu arada dün Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın Kovid-19 aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise gelecek hafta yapılacak Jackson Hole toplantısına katılmayacak.

Asya tarafında, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve bu paralelde alınan tedbirler ile Çinli regülatörlerin piyasa düzenlemeleri gündemin odağındaki yerini korurken, sert düşen emtia fiyatları pay piyasalarında bugünkü satışlarda etkili oldu. Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan 1 yıllık kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu. 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,65 düzeyinde bırakan banka, böylece üst üste 16'ncı ayda da faizleri değiştirmemiş oldu. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Emtia tarafına bakıldığında, dün yüzde 0,4 düşen altının ons fiyatının bugün kayıplarının büyük bir kısmını telafi ederek yüzde 0,3'lük artışla 1.786 dolar seviyelerinde bulunduğu görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün 65,2 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 66 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün küresel risk iştahındaki zayıflama ve dolardaki güçlenmenin etkisi ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.439,86 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,8 artarak günü 8,52 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5360 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın altında kalınması durumunda ise 1.410 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün açıklanacak veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt dışı ÜFE

Kaynak: AA

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