Küresel piyasaların gözü Powell'ın sunumunda

Dünya genelinde tedarik zincirine ilişkin aksaklıklara her gün bir yenisi eklenirken, Çin'de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltmaları talimatını verdi.

Brent petrolün varil fiyatı da arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürürken, 79,5 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine yükseldi.

Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 28 Haziran'dan bu yana ilk kez yüzde 1,50'nin üzerine çıktı.

Öte yandan, ABD'de Senato, borç tavanın artırılması ya da kaldırılmasını onaylamazken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin borç limitini hızla ele almasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde ABD'nin ilk kez temerrüde düşeceği ifade etti.

Bugün, Yellen ve Powell'ın Senato'da gerçekleştirecekleri konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün New York borsası karışık bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,21 yükseldi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırmaya devam ederken, İngiltere'de ordu akaryakıt istasyonlarındaki olası yığılmaları önlemek için hazırda bekletiliyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dün yaptığı açıklamalarda bankanın destekleyici duruşunu sürdüreceğini bir kez daha yineledi.

Lagarde, büyüme görünümünün ise belirsizliğini korumaya ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelere bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyondaki artışın sonbaharda da devam edeceği ancak geçici olduğunu düşündüklerini aktaran Lagarde'ın, bugünkü konuşmasında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları vermeye devam etmesi bekleniyor.

Avrupa borsaları, dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları, bugün de alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa yakın 1,1705'ten işlem görüyor.

Asya'da, Çinli emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin süreç hala risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ederken, enerji arzında artan problemlerin gelecek hafta başlayacak olan 1 haftalık resmi tatille azalabileceği ifade ediliyor.

Bugün açıklanan verilere göre ise Çin'de sanayi sektörü karlılığı ağustosta yüzde 10,1'e geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,53 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,46 yükselirken, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,32 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde 1.391,74 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,69 azalışla 8,8225'e gerilemesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8240 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Powell ve Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra, ABD'de toptan eşya stokları ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, eylül ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi

17.00 ABD, eylül ayı tüketici güven endeksi

