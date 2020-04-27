FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel varlık alım programlarının toplam hacminin bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Fitch'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında merkez bankalarının bilançolarının "aşırı hızlı" şekilde büyüdüğü belirtilerek, bu yılın sonunda küresel varlık alımlarının 6 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Robert Sierra, "Bu çok büyük bir meblağ. 6 trilyon dolar, 2009 ve 2018 yılları arasında gördüğümüz toplam küresel varlık alımlarının yarısından fazla." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladıAvrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
Eğer böyle bir hastalığınız varsa 5 yılda emekli oluyorsunuz! Eğer böyle bir hastalığınız varsa 5 yılda emekli oluyorsunuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Türk şoförlerle ilgili önemli karar

Türk şoförlerle ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

81 ülke IMF’den borç istedi

81 ülke IMF’den borç istedi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Kovid-19 önlemleri ikinci çeyrekte kaldırılmaya başlayacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Kovid-19 önlemleri ikinci çeyrekte kaldırılmaya başlayacak

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Fed'den corona virüs kredileri kararı

Fed'den corona virüs kredileri kararı

Küresel piyalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.