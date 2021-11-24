Musk vergi borcu için sattığı Tesla hisselerini yarıladı

İş insanı Musk geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın hisseleri satmak istediğini bir anket yaparak takipçileriyle paylaşmıştı. Anketin ardından hisse satışına devam eden Musk, Tesla'nın yüzde 10'luk hissesinin yarısından fazlasını sattı.

SON SATIŞLARLA YARILADI

Salı günü düzenleyici kuruluşa yapılan açıklamaya göre, 1,05 milyar dolar karşılığı 934 bin 91 adet daha hisse sattı. Musk ayrıca 2,15 milyon hisse senedi opsiyon işlemi de gerçekleştirdi ve söz konusu hisse satışları bu işlemden kaynaklanan vergileri kapatmak için yapıldı.

ALAY EDEREK TEPKİ VERMİŞTİ

Musk geçtiğimiz günlerde, 80 yaşındaki ABD’li senatör Bernie Sanders'ın milyarderler vergisi paylaşımına tepki göstererek, "Hala hayatta olduğunu unutup duruyorum. Daha fazla hisse satmamı ister misin?" cevabını vererek alay etmişti. Twitter'da hisselerini satmak için düzenlediği anketle gündeme gelen Musk, anket sonrasında Tesla hisselerinin düşmesine neden olmuştu.



