New York borsası düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "ABD'nin büyük petrol ve gaz endüstrisini asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Enerji Bakanı ve Hazine Bakanı'na, bu önemli şirketler ve işleri uzun süre güvence altına alacak bir fon oluşturmak için bir plan hazırlama talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar geriledi.

Trump, petroldeki negatif fiyatlama ve piyasada yaşanan panik sonrası dün yaptığı açıklamada da Kovid-19 salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetmişti.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 16.45 itibarıyla 1,95 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 12.35 itibarıyla 18,02 dolara inerken, Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı, TSİ 16.45 itibarıyla da 19,85 dolardan alıcı buldu.

