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New York borsası düşüşle açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

New York borsası, ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi gerilemenin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,1 azalışla 23.365,25 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 2.784,81 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 8.460,69 puandan işlem görmeye başladı.

Piyasalardaki aşağı yönlü seyirde, ABD'de WTI tipi ham petrol fiyatlarındaki dün tarihte görülmemiş düşüşün şoku etkili oldu.

Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını ekonomileri etkilemeye devam ederken, zayıflayan petrol tüketimiyle küresel petrol piyasasındaki arz fazlası da artış gösterdi.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar geriledi.

"ABD'nin büyük petrol ve gaz endüstrisini hayal kırıklığına uğratmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "ABD'nin büyük petrol ve gaz endüstrisini asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Enerji Bakanı ve Hazine Bakanı'na, bu önemli şirketler ve işleri uzun süre güvence altına alacak bir fon oluşturmak için bir plan hazırlama talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Trump, petroldeki negatif fiyatlama ve piyasada yaşanan panik sonrası dün yaptığı açıklamada da Kovid-19 salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetmişti.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 16.45 itibarıyla 1,95 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 12.35 itibarıyla 18,02 dolara inerken, Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı, TSİ 16.45 itibarıyla da 19,85 dolardan alıcı buldu.

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