New York borsasında düşüş, Fed'in faiz kararı bekleniyor

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalarak 45.758,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.606,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 22.333,96 puana indi.

Bugün başlayan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcılar için önemli. Bu nedenle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Para piyasalarında Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da dikkate değer.

Makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici harcamaları dirençli kaldı.

Perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflık ve tarifelerin yarattığı fiyat artışları nedeniyle harcama ivmesinin yavaşlayabileceğini belirtti.

Sanayi üretimi ise ağustosta azalma beklentilerine rağmen yüzde 0,1 arttı.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3'er yükseldi.

Kurumsal tarafta Oracle'ın hisseleri, TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak konsorsiyumda yer aldığı yönündeki haberlerle yüzde 1,5 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini duyurdu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 19 Eylül Cuma günü görüşeceğini belirtti. TikTok anlaşmasının sonuçlandırılacağını ifade etti.

Ayrıca, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının süre uzatımını 16 Aralık'a kadar erteledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır