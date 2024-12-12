FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. O Avrupa ülkesinde bankalardan bir ilk! Halka 'evde nakit tutun' çağrısı... Harekete geçmeye hazırlanıyorlar

O Avrupa ülkesinde bankalardan bir ilk! Halka 'evde nakit tutun' çağrısı... Harekete geçmeye hazırlanıyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda bankaları jeopolitik tehditlerin arttığı gerekçesiyle halka evde nakit tutmalarını tavsiye etmeye hazırlanıyor. Noel tatili dönemi sonrası Hollanda Bankalar Birliği'nin toplantı yapacağı, toplantı sonrası ilk defa halka evde nakit tutma tavsiyesinde bulunacağı öğrenilirken toplantıda olası bir sorunda ne kadar nakit miktarı ve hangi para kupürlerine ihtiyaç duyulacağının çalışılacağı da aktarıldı. Hollanda Sigortacılar Birliği de evde yüksek miktarda nakit bulundurmaya dair uyarı yaptı.

O Avrupa ülkesinde bankalardan bir ilk! Halka 'evde nakit tutun' çağrısı... Harekete geçmeye hazırlanıyorlar

Hollanda basınında yer alan habere göre, Hollanda Bankalar Birliği noel tatili dönemi sonrasında yapacağı toplantıda, gerilimlerin arttığı bir dönemde siber saldırı gibi bir nedenle ödeme altyapısında yaşanabilecek olası sorunları görüşecek.

iStock-2188535651

İLK DEFA HALKA EVDE NAKİT TUTMA TAVSİYESİNDE BULUNACAK

Toplantının ardından Hollanda Bankalar Birliği, dünyadaki jeopolitik gerginliğin artması nedeniyle ilk defa halka evde nakit tutma tavsiyesinde bulunacak.

iStock-1191883978

NE KADAR NAKİT MİKTARINA İHTİYAÇ DUYULACAĞI DA ÇALIŞILACAK

Bu konuda yapılacak görüşmelere tüketiciler birliği, yaşlı örgütleri, ödemeler birliği gibi çeşitli sosyal gruplar da dahil edilecek. Toplantıda olası bir sorunda ne kadar nakit miktarına ve hangi para kupürlerine ihtiyaç duyulacağı çalışılacak.

iStock-1068419872

Ayrıca, ödeme altyapılarında sorun yaşanması halinde mali işlemlerin nasıl yapılabileceği de ele alınacak.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, daha önce yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, bu nedenle halkının evinde her zaman bir miktar nakit bulundurması gerektiğini belirtmişti.

iStock-1457641465

'EVDE YÜKSEK MİKTARDA NAKİT, RİSK' UYARISI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hollanda Sigortacılar Birliği ise, evde yüksek miktarda nakit bulundurmanın hırsızlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu. (AA)

iStock-1420162226

Anahtar Kelimeler:
Hollanda banka para nakit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı

Depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

ATO Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

ATO Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.