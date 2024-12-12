O Avrupa ülkesinde bankalardan bir ilk! Halka 'evde nakit tutun' çağrısı... Harekete geçmeye hazırlanıyorlar

Hollanda basınında yer alan habere göre, Hollanda Bankalar Birliği noel tatili dönemi sonrasında yapacağı toplantıda, gerilimlerin arttığı bir dönemde siber saldırı gibi bir nedenle ödeme altyapısında yaşanabilecek olası sorunları görüşecek.

İLK DEFA HALKA EVDE NAKİT TUTMA TAVSİYESİNDE BULUNACAK

Toplantının ardından Hollanda Bankalar Birliği, dünyadaki jeopolitik gerginliğin artması nedeniyle ilk defa halka evde nakit tutma tavsiyesinde bulunacak.

NE KADAR NAKİT MİKTARINA İHTİYAÇ DUYULACAĞI DA ÇALIŞILACAK

Bu konuda yapılacak görüşmelere tüketiciler birliği, yaşlı örgütleri, ödemeler birliği gibi çeşitli sosyal gruplar da dahil edilecek. Toplantıda olası bir sorunda ne kadar nakit miktarına ve hangi para kupürlerine ihtiyaç duyulacağı çalışılacak.

Ayrıca, ödeme altyapılarında sorun yaşanması halinde mali işlemlerin nasıl yapılabileceği de ele alınacak.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, daha önce yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, bu nedenle halkının evinde her zaman bir miktar nakit bulundurması gerektiğini belirtmişti.

'EVDE YÜKSEK MİKTARDA NAKİT, RİSK' UYARISI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hollanda Sigortacılar Birliği ise, evde yüksek miktarda nakit bulundurmanın hırsızlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu. (AA)