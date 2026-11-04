FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

THY 2026 finansal sonuçlarını açıkladı: Gelirler yüzde 19,3 arttı

Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre Orta Doğu’daki savaşa rağmen 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti.

THY 2026 finansal sonuçlarını açıkladı: Gelirler yüzde 19,3 arttı

THY, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre söz konusu dönemde toplam gelirler yıllık bazda yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı. Başta Asya olmak üzere Avrupa ve Türkiye pazarlarından gelen güçlü talep sayesinde yolcu doluluk oranı 1,5 puan artarak yüzde 87,1’e ulaştı. 2026 yılının ilk dokuz ayında FAVKÖK (Faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kar) 3,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki keskin yükseliş ve enflasyonist baskılar nedeniyle FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında havayolu şirketi toplam yatırım tutarı 4,6 milyar dolar olurken, konsolide varlıklar 52 milyar doları aştı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artışın ivmelendirdiği küresel enflasyon, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde havacılık sektörünün faaliyet ortamını zorlaştırmaya devam etti. THY’nin jet yakıtı maliyeti yılın başından bu yana yüzde 118 artarken, yakıt hariç maliyetler üzerindeki enflasyon etkisi de ilave baskı oluşturdu. Orta Doğu’da devam eden savaşın talep ve operasyonel faaliyet ortamındaki yansımaları nedeniyle 2026 için hedeflediği yıllık yüzde 10 yolcu kapasitesi büyümesi beklentisini aşağı yönlü revize edilerek ve üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleştirdi.

THY, Avrupa’nın en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumunu korurken, üçüncü çeyrekte yolcu ve doluluk oranlarını artırdı. Böylece, Temmuz-Eylül 2026 döneminde doluluk oranı yıllık bazda 1,5 yüzde puan artarak yüzde 87,1’e yükselirken, yolcu sayısı yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona ulaştı.

KARGO HACMİ BÜYÜDÜ

Yolcu ve kargo gelirlerindeki güçlü artış, yükselen maliyetlerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini kısmen dengelendi. Üçüncü çeyrekte toplam gelirler yıllık bazda yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar Dolar’a ulaştı. Turkish Cargo, taşıdığı kargo hacmini yüzde 7,4 artırırken, kargo gelirleri yüzde 45,6 yükselerek 1,2 milyar doları aştı. Yılın ilk dokuz ayında FAVKÖK 3,7 milyar dolar olurken, FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 seviyesinde gerçekleşti.

THY 2026 finansal sonuçlarını açıkladı: Gelirler yüzde 19,3 arttı 1

'SAVAŞ VE JET YAKITINDA YÜKSELİŞ ÖNEMLİ BİR BASKI SAĞLADI'

2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “Orta Doğu’da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Bu ortamda Ortaklığımız, operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını korurken zengin uçuş ağının sunduğu fırsatlardan yararlanarak değişen talep koşullarına uyum sağlamayı sürdürdü. Faaliyet ortamındaki zorlukların derinleştiği bir dönemde, üçüncü çeyreğin her ayında yolcu sayısı ve doluluk oranımızı artırabilmemiz, esnek iş modelimizin ve operasyonel kabiliyetlerimizin gücünü net bir şekilde ortaya koymakta. Mevcut konjonktür doğrultusunda sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimseyerek kaynaklarımızı öncelikli ve değer yaratma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendiriyoruz. Bu çerçevede, güçlü bilançomuzun sağladığı imkanlarla markamıza ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlarımızı kesintisiz sürdürürken, APEX ve Skytrax tarafından layık görüldüğümüz ödüller bu alandaki çalışmalarımızın uluslararası düzeyde gördüğü takdirin de altını çizmekte. Operasyonel mükemmeliyet ve küresel bağlantılılığı güçlendirme misyonumuz doğrultusunda insanları ve kültürleri buluşturmaya ve havacılık sektörümüze sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kacır, sel felaketinden etkilenen işletmelere 1 milyon lira destek vereceklerini duyurduBakan Kacır, sel felaketinden etkilenen işletmelere 1 milyon lira destek vereceklerini duyurdu
Zorunlu! 15 Kasım'da başlıyor: Tüm ticarileri kapsıyorZorunlu! 15 Kasım'da başlıyor: Tüm ticarileri kapsıyor

Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu thy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.