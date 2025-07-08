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O ülkeden 74 ülkeye vizesiz giriş hakkı! Turizmde hareketlilik için...

Çin'in yabancı turist sayısını artırmak amacıyla 74 ülkenin vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıdığı bildirildi. Öte yandan, Azerbaycan'ın da 16 Temmuz'da bu kapsama alınarak 30 güne kadar vizesiz giriş tanınan ülke sayısının 75'e çıkarılacağı kaydediliyor. Devlete bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Turizm Akademisi'nden analist Liu Xiangyan, politikaların turizm amacının yanı sıra Çin'in imajını düzeltmeyi amaçladığını söyledi.

O ülkeden 74 ülkeye vizesiz giriş hakkı! Turizmde hareketlilik için...

The Washington Post gazetesinin haberine göre, Çin Ulusal Göçmenlik İdaresi, Pekin yönetiminin turizm sektöründe hareketlilik ve ülkenin yumuşak gücünün artırılması amacıyla 74 ülkenin vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıdığını duyurdu.

O ülkeden 74 ülkeye vizesiz giriş hakkı! Turizmde hareketlilik için... 1

Söz konusu 30 günlük vizesiz giriş hakkı, Aralık 2023'te Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşlarına yönelik başlatılırken, halihazırda neredeyse tüm Avrupa ülkeleri dahil edildi. Ayrıca Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan birçok ülke de listeye eklendi.

O ülkeden 74 ülkeye vizesiz giriş hakkı! Turizmde hareketlilik için... 2

AZERBAYCAN DA KAPSAMA ALINACAK

Öte yandan, Azerbaycan'ın da 16 Temmuz'da bu kapsama alınarak 30 güne kadar vizesiz giriş tanınan ülke sayısının 75'e çıkarılacağı kaydediliyor.

Ulusal Göçmenlik İdaresi verilerine göre, 2024 yılında Çin'e vizesiz giren yabancı turist sayısı 20 milyonu aşarken bu rakam, toplam yabancı turist sayısının üçte biri, 2023 yılının toplam yabancı ziyaretçi sayısının ise yaklaşık iki katı anlamına geliyor.

ABD, Kanada, İngiltere, İsveç ve Rusya gibi ülkelerden gelen vatandaşlara ise Çin'den farklı bir ülkeye geçiş şartıyla 10 günlük vizesiz transit geçiş imkanı sunuluyor.

Devlete bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Turizm Akademisi'nden analist Liu Xiangyan, politikaların turizm amacının yanı sıra Çin'in imajını düzeltmeyi amaçladığını ifade etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Vize
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