FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Pandemde sorun daha fazla arttı! Bu ürünlerde kıtlık var

Pandemde sorun daha fazla arttı! Bu ürünlerde kıtlık var

07.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya genelinde birçok üründe resmen kıtlık yaşanıyor. Teknoloji ve otomotiv sektörünü etkileyen çip kıtlığı üretimi durma noktasına getirirken, mobilyadan gıdaya kadar birçok sektörde de sıkıntı var. Öte yandan dünyada çok sayıda üründe arz sorunu ve fiyat artışları yaşanıyor. Fransız alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in makro ekonomik araştırma birimi şefi Ana Boata, deniz taşımacılığında tam normalleşmenin 2023'e kadar olmayacağı öngörüsünü paylaştı.

Pandemde sorun daha fazla arttı! Bu ürünlerde kıtlık var

İngiliz Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan “Önce arabalar, şimdi sandalyeler ve dolaplar tedarik zinciri sıkışmasından etkilendi” başlıklı haberde sorun yaşanan sektörler ve ürünler anlatıldı.

Avrupa'da motorlu araçlardan elektronik eşyalara, makinalardan bilgisayarlara, mobilyadan gıdaya, içecekten hazır giyime kadar birçok sektörde imalatçılar malzeme ve ekipman sorunu yaşadıklarını bildirdi. Avrupa Birliği’nde (AB) kauçuk, makine, bilgisayar, elektronik eşya üreticilerinin yaklaşık yarısı tedarik sıkıntısı yaşıyor. Otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 60’ı tedarik sorunlarından etkileniyor.

Almanya'da işletmelerin yüzde 83'ü, hammaddede tedarik sorunu ya da fiyat artışı bildirimi yaptı.

MOBİLYA DEVİ IKEA DA ETKİLENDİ

“Ikea’nın mobilya tedarik kıtlığı, daha geniş bir lojistik krizini ve beraberindeki ekonomik tehlikeleri içeriyor” ifadelerinin yer aldığı haberde, birçok sektörde üretimdeki temel girdilerde tedarik sorunu olduğu, bunun küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit ettiği ve enflasyonu artırdığı vurgulandı.

Sözcü'de yer alan bilgiye göre İsveçli mobilya devi Ikea, yaşanan durumu “kusursuz fırtına” olarak nitelendirirken, birçok üründe yaşanan tedarik sorununda Birleşik Krallık'ta yaşanan kamyoncu kıtlığının da rolü olduğuna işaret etti.

Şirket, normalleşme için henüz bir tarih öngöremediklerini de belirtti. Ikea'nın küresel tedarik müdürü Henrik Elm, sorunun birkaç hafta, hatta birkaç ay içinde çözüleceğini düşünecek kadar saf olmadıklarını söyledi.

Fransız mobilya şirketi Temahome'un CEO'su Phillipe Moreau, kereste, reçine ve çelikteki tedarik sorunları nedeniyle 600 ürünlü kataloglarının yarısının 2021'in ilk yarısında boş kaldığını, Asya'dan bir vida ya da küçük bir parça getirtmenin bile üç ay sürebildiğini dile getirdi.

AB’DE ÜRETİCİLERİN YÜZDE 40’I ŞİKAYETÇİ

AB ülkelerinde imalatçıların yaklaşık yüzde 40'la rekor seviyedeki kısmı, yetersiz malzeme ve ekipman sorunu nedeniyle üretimlerinin sınırlandığını bildirdi.

AB Komisyonu tarafından yapılan ankete göre, bölgede mobilya üreticilerinin üçte biri, tedarikteki sorunlardan etkilendiklerini bildirdi.

Pandemi, hava şartları, özellikle Asya'da pandemi kaynaklı olarak bazı önemli limanlardaki kısıtlamalar, artan arz-talep dengesizliğiyle birlikte yaşanan tedarik sorununun başlıca sebepleri olarak sıralanıyor.

ABD'deki Ida Kasırgası da başta kereste olmak üzere tedarik zincirlerindeki sorunu büyüttü.

SORUN 2023’E KADAR SÜREBİLİR

Öte yandan, deniz taşıma fiyatlarındaki (navlun) astronomik artış da devam ediyor. Avrupa ile Çin arasındaki taşıma ücreti, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yediye katlandı ve 2 bin dolardan yaklaşık 14 bin dolara yükseldi.

Fransız alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in makro ekonomik araştırma birimi şefi Ana Boata, deniz taşımacılığında tam normalleşmenin 2023'e kadar olmayacağı öngörüsünü paylaştı. Boata, bu alanda son 10 yılda eksik yatırım olduğuna işaret etti.

Kremlin'den Bitcoin açıklaması!Kremlin'den Bitcoin açıklaması!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?
PARTNERPişti oldular!Pişti oldular!
Küresel piyasaların gözü ECB kararlarındaKüresel piyasaların gözü ECB kararlarında
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?

İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?

Aşı olmayanlar bankaya alınmayacak mı?

Aşı olmayanlar bankaya alınmayacak mı?

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Daha fazla dayanamadı! İşte yeni mesleği

Daha fazla dayanamadı! İşte yeni mesleği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.