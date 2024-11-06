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Petrol fiyatları... Sonuç Türkiye'yi nasıl etkiler? Dünyanın gözü kulağı ABD seçiminde, nefesler tutuldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.11.2024 08:25
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Dünyanın gözü kulağı ABD'deki seçimden ne sonuç çıkacağına çevrildi. Sandıktan çıkacak sonucu dünya nefesini tutmuş şekilde takip ederken dünyanın en büyük ekonomisi ve en etkili küresel gücü olarak ABD'deki seçimin Türkiye'ye olası etkileri de merak ediliyor. Peki, Trump ya da Harris'in seçilmesi Türkiye'yi nasıl etkiler? Siyasi etkilerin yanı sıra piyasalarda da farklı beklentiler var. Örneğin, bazı uzmanlar Trump'ın kazanması halinde petrol fiyatlarının düşebileceğine işaret ediyor.

Petrol fiyatları... Sonuç Türkiye'yi nasıl etkiler? Dünyanın gözü kulağı ABD seçiminde, nefesler tutuldu

Tüm dünya nefesini tuttu, kıran kırana geçen ABD seçimlerinden çıkacak sonucu merakla takip ediyor. Seçim sonucunun Türkiye'ye ve piyasaya olacak etkileri de araştırılıyor. Peki, Donald Trump mı, Kamala Harris mi? Hangisi kazanırsa nasıl etkileri olur? İşte detaylar...

KÜRESEL OLARAK EKONOMİLERİ, BORSA VE PİYASALARI ETKİLEYEBİLİR

Ekonomim'de yer alan habere göre; her iki aday da ABD ekonomisinin geleceği için tamamen zıt vizyonlar sundu ve her biri dünyanın geri kalanı için önemli sonuçlar taşıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ve en etkili küresel gücü olarak, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin sonucunun ticaret anlaşmalarında, savunma stratejilerinde ve dış politikalarda değişiklikler getirmesine muhtemel bir gözle bakılıyor. Bu da küresel olarak ekonomileri, borsa ve piyasaları etkileyebilir. Yeni seçilen hükümetin politika duruşu, önümüzdeki yılın başlarında küresel ekonominin geleceğini ve piyasa eğilimlerini önemli ölçüde şekillendirecek.

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KAMALA HARRİS KAZANIRSA...

Forbes’ın raporlarına göre hisse senedi dalgalanmaları sonuçtan bağımsız olarak beklenirken, Kamala Harris'in olası bir zaferi daha büyük piyasa sürprizlerine ve değişimlerine yol açabilir.

TRUMP KAZANIRSA...

İtalya Merkez Bankası'nın bir araştırma raporuna göre, Donald Trump yeniden seçilirse, piyasalar tahvil sektöründe artan oynaklık ve hisse senedi fiyatlarında artışla birlikte daha düşük oynaklık yaşayabilir. Ayrıca, petrol fiyatları da düşebilir ve bu da küresel hisse senedi piyasaları üzerinde daha fazla etkiye yol açabilir.

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SİYASİ ÇIKMAZ İHTİMALİ

Seçim sonuçlarından bağımsız olarak, belirtiler siyasi çıkmazın ufukta olabileceğini gösteriyor. Mevcut anket eğilimleri, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'nun kontrolünü ele geçirmeye hazır olduğunu, Demokratların ise Temsilciler Meclisi'ndeki hakimiyetlerini sürdürmelerinin beklendiğini gösteriyor. Bu tahminler değişebilse de, en olası senaryo, göreve gelen ABD Başkanı'nın muhalif partinin egemen olduğu bir yasama organında yolunu bulması ve politika kararlarını uygulamayı daha da zorlaştırması.

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SONUÇ TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

Trump veya Harris'in seçilmesi, Türkiye açısından kritik sonuçlar doğurabilir. İki ülke arasında bir dizi önemli konu çözüm bekliyor. Trump, ilk başkanlık döneminde 5 kez Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalıştı. Joe Biden’ın adayı olan Kamala Harris’in koltuğa geçmesi sonucunda Türkiye ile ilişkilerinde daha iyi olacağı yönündeki algı ön plana çıkıyor. Uzmanlar, Harris'in kabinesinde görev alması beklenen isimlerin Ankara ile ilişkiler üzerinde etkisi olabileceğini vurguluyor. Bu isimlerin arasında Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Phil Gordon da var. İki adayın da seçim öncesi siyasi söylemlerine bakarak, ilişkilerin geleceğini kestirmek zor. Uzmanlar, geçmişi analiz ederek yorumlarda bulunuyor.

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ABD seçimi sonucu Türkiye için önemli sonuçlar yaratabilir. Yeni ABD Başkanı'nın izleyeceği politika, Türkiye-ABD ilişkileri açısından yeni bir dönemi de başlatabilir.

Donald Trump’ın Başkanlık görevinde ülke içerisinde getirdiği kısıtlamalar ABD’de ve dünya genelinde büyük eleştiriler aldı. ABD’nin Trump öncesinde de, Afganistan ve Irak’a demokrasi götürmedeki başarısızlığı biliniyor. Washington’ın Mısır’da 2013 yılında gerçekleşen askeri darbeyi desteklemesi ve Trump dönemi sonunda 6 Ocak 2020 tarihinde yaşanan ABD Kongresi baskını, ülke içerisinde giderek artan popülist ve ayrıştırıcı söylemlerle birlikte liberal yönetim modelinin kendi içerisinde yaşadığı meşruiyet krizini ortaya koymaktaydı. Özellikle Trump’ın kürtaj, eğitim ve sınır güvenliği konusundaki politikalarını eleştiren Demokrat Başkan adayı Harris, eski Başkan’ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınındaki rolüne de dikkat çekti.

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Trump yönetiminde Washington'ın Suriye politikasında Türkiye'nin arzu ettiği bazı değişikler olabilir. Bunların arasında ABD’nin YPG’ye desteğini çekmesi ve Suriye’den çekilmesi var. Trump’ın bu yönde niyet beyanı olmuş olsa da o dönem ilk döneminde bu kararlar, o yönetimdeki yetkililer tarafından bloke edilmişti.

Kamala Harris seçilirse Türk-Amerikan ilişkileri önümüzdeki dönemde geçmişte yaşanan krizlerin giderilmesine yönelik seyir izleyebilir.

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Donald Trump ve ekibinin öngörülemez, tek taraflı ve çoğu zaman ideolojik yaklaşımlarının ön plana çıkmasından dolayı, Joe Biden’ın adayı olan Kamala Harris’in koltuğa geçmesi sonucunda Türkiye ile ilişkilerinde daha iyi olacağı yönündeki algı ön plana çıkmakta. Ancak, yeni liderin köklü politika değişikliğine gitmeyeceğini belirten siyasi analistler de var.

Uzmanlar, Harris'in kabinesinde görev alması beklenen isimlerin Ankara ile ilişkiler üzerinde etkisi olabileceğini vurguladı. Bu isimlerin arasında Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Phil Gordon da var. Türkiye'yi yakından tanıyan Gordon, hem Bill Clinton hem de Barack Obama başkanlığındaki Demokrat yönetimlerde dış politikada önemli roller üstlenmişti.

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