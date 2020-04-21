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Petrol fiyatlarında son durum

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarındaki düşüş tarihi seviyelere ulaştıktan sonra bugün bir miktar toparladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 24,80 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında son durum

Dün 27,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 25,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,66 azalışla 24,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 14,92 dolardan alıcı buldu.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı. ABD olarak, stratejik petrol rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 25,46 ile 25,62 dolar aralığının direnç, 24,67 ile 24,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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petrol, fiyat,

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