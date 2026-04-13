  2. FİNANS
Petrol fiyatlarındaki yükseliş Almanya’da ulaşım maliyetlerini artırdı

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, Almanya’da bireysel araç kullanım maliyetlerini rekor seviyeye taşıdı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Almanya’da ulaşım maliyetlerini artırdı

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Mart 2026 dönemine ilişkin ulaşım maliyetleri ve Motorlu Araç Sahipleri Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, sürücülerin harcamalarını temel alan Motorlu Araç Sahipleri Fiyat Endeksi, Mart 2026’da yıllık bazda yüzde 6,7 artış gösterdi.

Yıllık bazdaki bu artışın, martta yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçen enflasyonun oldukça üzerinde seyretmesi dikkati çekti.

Ulaşım maliyetlerindeki artışın, aynı dönemde yüzde 2,7 olarak gerçekleşen genel tüketici enflasyonunun oldukça üzerinde seyretti.

Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasalarına etkisi akaryakıt pompalarına doğrudan yansıdı. Mart ayında toplam yakıt maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken dizel yüzde 29,7, süper benzin yüzde 17,3 ve LPG yüzde 1,1 zamlandı. Dizel fiyatları litre başına yaklaşık 70 sent artış gösterdi.

Maliyet artışları sadece özel araç sahipleriyle sınırlı kalmadı. Mart ayında toplu taşıma ücretleri de geçen yıla göre yüzde 6,2 yükseldi.

Bu artışın temel nedeni olarak, Ocak 2026’da “Deutschlandticket” (Almanya Bileti) fiyatlarına yapılan zam gösterildi. Aynı dönemde bölgesel tren seferlerinin fiyatı yüzde 5,3 artarken şehirler arası tren yolculuklarında fiyat artışı yüzde 1,4 seviyesinde kaldı.

ARAÇ SAHİPLİĞİ MALİYETLERİ 5 YILDA YÜZDE 31,2 ARTTI

Orta vadeli veriler, otomobil kullanımının 2020-2025 yılları arasında genel hayat pahalılığından çok daha hızlı yükseldiğini ortaya koydu.

Bu 5 yıllık dönemde tüketici fiyatları genel olarak yüzde 21,9 artarken araç sahiplerinin toplam giderleri yüzde 31,2 yükseldi. Bu süreçte kasko ve trafik sigortaları yüzde 63 artarken ikinci el araç fiyatları yüzde 45,5, sürücü kursu ve ehliyet ücretleri yüzde 42,7, akaryakıt fiyatları yüzde 37,5 ve bakım, onarım ve otopark ücretleri yüzde 34,5 artış gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

