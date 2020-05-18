Piyasalar Merkez Bankasını bekliyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini, can kaybı ise 315 bini aşarken, en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimserlik ve karantina tedbirlerinin adım adım kaldırılması piyasaları destekliyor.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini ve halen belirsizliklerin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden New York borsaları, haftalık bazda ise yüzde 2'yi aşan değer kayıplarına işaret etti. Dow Jones endeksi cuma günü yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 yükseldi.

Avrupa tarafında, salgında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesinden cesaret alan hükümetler, karantina tedbirlerini adım adım kaldırıyor.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak. İtalya'da kişisel bakım merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler bugünden itibaren yeniden açılırken, İspanya'da da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.