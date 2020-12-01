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Putin'den 'küresel petrol talebi' tahmini

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2020 17:56 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, 'Küresel petrol talebi ise gelecek 5 yıl boyunca yılda yalnızca yüzde 1 artacak. Sonrasında ise yıllık ortalama yüzde 0,1 azalmaya başlayacak.' dedi.

Putin'den 'küresel petrol talebi' tahmini

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrokimya ürünlerine yönelik küresel talebin önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, “Küresel petrol talebi ise gelecek 5 yıl boyunca yılda yalnızca yüzde 1 artacak. Sonrasında ise yıllık ortalama yüzde 0,1 azalmaya başlayacak.” dedi.

Putin, Rusya’nın Tümen bölgesinde enerji sektörü yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, petrol sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus petrokimya sanayisinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü anlatan Putin, “Rus üreticiler yüksek kaliteli ürünlerle sadece ülkedeki ihtiyacı karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel pazarda da rekabete girebiliyorlar.” diye konuştu.

Rusya’nın ham madde avantajını küresel piyasalarda daha fazla kullanması gerektiğini belirten Putin, “Petrokimya ürünlerine yönelik küresel talep önemli bir potansiyel taşıyor. Küresel talebin yılda ortalama yüzde 4 büyümesi bekleniyor. Küresel petrol talebi ise gelecek 5 yıl boyunca yılda yalnızca yüzde 1 artacak. Sonrasında ise yıllık ortalama yüzde 0,1 azalmaya başlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya’nın petrokimya sanayisini geliştirmek için toplamda 5 trilyon ruble (yaklaşık 65 milyar dolar) yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya, geçen yıl ürettiği 560 milyon ton petrol ile dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkeleri arasında yer alıyor.

KAYNAK:AA

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