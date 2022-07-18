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Resmi olarak açıklanmıştı! Madeni euro üretimine başlandı

18.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da, euro madeni para üretimine başlandı. Hırvatistan'da üretilecek madeni paralarda ülke haritası, HR harfleri ve bilim insanı Nikola Tesla gibi figürlerin yer alacağı bildirildi.

Resmi olarak açıklanmıştı! Madeni euro üretimine başlandı

Geçen hafta Brüksel'de, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'te AB içinde ortak para euroya geçmesinin resmileşmesi üzerine başkent Zagreb yakınlarındaki darphanede başlatılan euro madeni para basımı kapsamında tören düzenlendi.

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Törene katılan Başbakan Andrej Plenkovic, madeni para üretiminin euro bölgesine geçişte başlangıç olduğunu ifade ederek, "Hırvatistan Darphanesi 1993'te kuruldu. Kimliğimizin oluşmasında önemli rol oynayan bu kurum, kuruluşunun 30'uncu yılına yaklaştığı şu günlerde euro madeni parasını da üretecek." dedi.

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Ülkesinin 2023'te önemli AB ülkeleri arasına gireceğine işaret eden Plenkovic, çalışmalarına büyük bir özveriyle devam edeceklerini söyledi.

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Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic de darphanenin yıl sonuna kadar 420 milyon adet madeni para basacağını belirterek, "Hedefimiz 3 bin 700 ton madeni parayı piyasaya sürmek." dedi.

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Hırvatistan'da üretilecek madeni paralarda ülke haritası, HR harfleri ve bilim insanı Nikola Tesla gibi figürlerin yer alacağı bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Euro Hırvatistan
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