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Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

İngiliz uçak moturu üreticisi Rolls-Royce, havacılık sektörünün toparlanmasının birkaç yıl alabileceğini öngörüyor.

Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz Uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan krizden büyük ölçüde etkilenen havacılık sektörünün toparlanmasının birkaç yıl alabileceği belirtildi.

Rolls-Royce'un da salgın nedeniyle 9 bin kişini işten çıkarılmasına karar verdiği belirtilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen şirketin Üst Yönetcisi (CEO) Warren East, “B,u bizim yarattığımız bir kriz değil. Karşı karşıya gelmek zorunda olduğumuz ve başa çıkmamız gereken bir kriz.” ifadelerini kullandı.

Toplam 52 bin kişinin istihdam edildiği Rolls-Royce bünyesinde, işten çıkartmaların büyük kısmının şirketin İngiltere’nin Derby kentindeki merkezinden yapılması planlanıyor.

Konuya ilişkin olarak İngiltere’nin önde gelen sendikalarından Unite’ın Genel Sekreteri Steve Turner ise, “İşten çıkarma kararı utanç verici bir fırsatçılık. Bu şirket daha önce çalışanların izne çıkarılması ve maaşlarının ödenmesi için kamu yardımdan faydalandı.” İfadelerini kullandı.

Rollys- Royce, koronavirüs salgınını nedeniyle geçtiğimiz ay 3 bin 700 çalışanı ücretli izne çıkarmış, bu çalışanların maaşlarının yüzde 80’inin devlet tarafından karşılanması için İngiliz hükümeti tarafından uygulanan destek programına başvurmuştu.

KAYNAK:AA

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