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Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! 'İşgal öncesi...'

10.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası Nisan ayından bu yana 4. kez faiz indirdi. Banka politika faizini yüzde 9.50’ye düşürdü. Banka faizi Ukrayna’yı işgali öncesi seviyelere düşürdü.

Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! 'İşgal öncesi...'

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11’den yüzde 9,5’e düşürdüğünü duyurdu. Banka enflasyonda düşüş sürerse gelecek toplantılarda da faiz indirimlerine devam edilebileceğini açıkladı.

Rusya’da tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 17.1 artmıştı. Ukrayna’yı işgalinden önce enflasyon yüzde 8.7 seviyelerindeydi.

İşgal sonrası banka politika faizini yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye yükseltmişti.

Locko-Invest Ekonomisti Dmitry Polevoy "Ekonomi küçülüyor ve durum daha da kötüleşecek. Kredi talebi düşük. Bankacılık sistemi ayağa kalkıyor, ruble değer kazanmaya devam ediyor ancak reel faizler halen tarihi standartlarda yüksek seviyede" değerlendirmesini yaptı.

Polevoy'a göre enflasyonda en kötüsü gerçekleşmezse politika faizi bu yıl yüzde 8'e inebilir.

Bankanın sonraki toplantısı 22 Temmuz’da gerçekleşecek.

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