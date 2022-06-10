Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! 'İşgal öncesi...'

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11’den yüzde 9,5’e düşürdüğünü duyurdu. Banka enflasyonda düşüş sürerse gelecek toplantılarda da faiz indirimlerine devam edilebileceğini açıkladı.

Rusya’da tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 17.1 artmıştı. Ukrayna’yı işgalinden önce enflasyon yüzde 8.7 seviyelerindeydi.

İşgal sonrası banka politika faizini yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye yükseltmişti.

Locko-Invest Ekonomisti Dmitry Polevoy "Ekonomi küçülüyor ve durum daha da kötüleşecek. Kredi talebi düşük. Bankacılık sistemi ayağa kalkıyor, ruble değer kazanmaya devam ediyor ancak reel faizler halen tarihi standartlarda yüksek seviyede" değerlendirmesini yaptı.

Polevoy'a göre enflasyonda en kötüsü gerçekleşmezse politika faizi bu yıl yüzde 8'e inebilir.

Bankanın sonraki toplantısı 22 Temmuz’da gerçekleşecek.

