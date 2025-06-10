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Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 18,3 azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk 4 ayında yıllık bazda yüzde 18,3 azalarak 42,4 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 18,3 azaldı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret ödemeler dengesine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 4 ayında ülkenin ithalatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 85,8 milyar dolara çıkarken, ihracatı yüzde 5,9 düşüşle 128,2 milyar dolar oldu.

Böylece Rusya'nın söz konusu dönemdeki dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 azalarak 42,4 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın dış ticaret hacmi de 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalarak 214 milyar dolara düştü.

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dış ticaret
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