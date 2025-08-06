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Rusya'nın en büyük çimento üreticisi CEMROS çalışma günü sayısını azaltacak

Rusya’nın en büyük çimento üreticisi CEMROS, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle çalışma günü sayısını azaltacağını duyurdu.

Rusya'nın en büyük çimento üreticisi CEMROS çalışma günü sayısını azaltacak

CEMROS’tan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki çimento talebinin düştüğü ve çimento piyasasında ithalat payının arttığına işaret edildi.

Şirketteki sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışma günü sayısına ilişkin karar alındığı bildirilen açıklamada, “CEMROS, yönetim ve tesis çalışanlarına 1 Ekim 2025 tarihinde dört günlük çalışma düzenine geçici olarak geçileceğini bildirmiştir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, inşaat sektöründeki durumun iyileşmesi halinde, söz konusu kararın iptal edileceği kaydedildi.

Rusya’da daha önce de Kamaz ve Avtovaz gibi şirketler çalışma gününü azaltma kararları almıştı.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle ekonomi geçen yılın ikinci yarısından itibaren soğuma sürecine girerken, 2024'te yüzde 4,3 büyüyen ekonominin 2025'te yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya çimento
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