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Rusya’ya yönelik yaptırımlar, vatandaşı da etkilemeye başladı

01.03.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batılı ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rus ekonomisine yönelik finanstan, enerji ve teknolojiye, çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı. Finans kurumlarının yanı sıra, Rusya Merkez Bankası da yaptırımların hedefi olurken, Avrupa ve ABD gibi bölgelerdeki hava sahaları Rus uçaklarına kapandı. Rus vatandaşları, gelişmelerden ötürü endişeli olduklarını ve kısa süre içerisinde barış sağlanması gerektiğini söylediler.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar, vatandaşı da etkilemeye başladı

Sberbank, VTB gibi ülkenin önemli finans kurumlarının yanı sıra, Rusya Merkez Bankası da yaptırımların hedefi olurken, Avrupa ve ABD gibi bölgelerdeki hava sahaları Rus uçaklarına kapandı.

Batılı ülkeler, Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde de karar alırken, ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleri ayrıca Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlerinin yarısını dondurdu.

Dolar/ruble paritesi, alınan kararların ardından dünkü ilk işlem gününde yüzde 21,64 artışla tarihte ilk defa 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e kadar çıktı.

Gelişmeler nedeniyle Moskova piyasaları kapalı kalırken, Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada ülkedeki nakit talebinin geçen haftaya göre 25 kat artarak 1,4 trilyon rubleye ulaştığını duyurdu.

Ülke vatandaşlarının ise banka kartlarında sorunlar yaşanabileceği endişesiyle ATM’ler önünde kuyruklar oluşturdukları görüldü.

RUSLAR KARAMSARLIK YAŞIYOR

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rus vatandaşları, gelişmelerden ötürü endişeli olduklarını ve kısa süre içerisinde barış sağlanması gerektiğini söylediler.

Yaptırımlar ve savaş nedeniyle keyifli olmadığını vurgulayan Mariya isimli Rus vatandaşı, “Çoğu neler olduğunu maalesef bilmiyor ve şaşkın durumdalar. Genel olarak herkes panik halinde. Neler olduğunu anlamıyorlar. Kartımla ilgili sorunlar yaşadım. Bazı kartlarla Apple Pay çalışmıyor. Geleceğe dair açıkçası, sadece şok içerisindeyim.” diye konuştu.

Olga isimli Rus vatandaşı ise mevcut durumun son derece kötü olduğunu belirterek, “Durum gerçekten berbat. Çünkü geleceğim, akrabalarım, bebeklerim için endişeleniyorum. Fiyatlar artıyor. İlaçlara ve hayvanlarımız için gerekli mamalara erişim zorlaşıyor. Bunlar benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben barış istiyorum.” dedi.

Yaşananların henüz başında olduklarına dikkati çeken Vyaçeslav isimli Rus vatandaşı da, "Her şey yeni başladı bu nedenle henüz anlayamadık, daha nasıl olacak tam yaşayamadık. Eğer bu soruyu 2, 3 hafta içerisinde sorarsanız daha belirli ve üzücü yanıtlar olacaktır. Bütün bunların bir tür barışçıl anlaşmayla kısa zamanda bitmesini umuyorum. Sağduyunun kazanması gerekli. Şöyle bir Ukrayna atasözü vardır: Soylular kavga ederken, zararı sıradan insanlar görür.” ifadelerini kullandı.

Daşa isimli bir Moskava sakini ise kartıyla ödemelerde çeşitli zorluklar yaşadığına dikkati çekerken, “Ekonomiden gerçekten hiç anlamam. Ancak şimdi metroda Apple Pay’le ödemeye çalışırken sorun yaşadım. Para çekmeyi düşünmüyorum. İşim var, nakit param var. Bunlarla ilgili bir sorunum yok. Geleceğe dair bir plan yapmadım henüz.” diye konuştu.

Banka kartıyla sorunlar yaşayan Kiril isimli bir başka Moskova sakini de, “Telefonla ödeme yapamıyorum. Plastik kart taşımamaya artık alışmıştık. Rublenin değer kaybıyla ilgili olarak, henüz tam etkisinin yansımadığını düşünüyorum. Yakın zamanda fiyatlara yansır o zaman tam anlamıyla hissedeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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