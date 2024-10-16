Satmayıp kiraya da vermeyince... Boş eve el konuldu! Uygun fiyatlı konut sorunu için o ülkede yasa ilk defa kullanıldı

Ulusal basında yer alan habere göre, Brüksel-Başkent Bölgesi boş bir evi devraldı. Şehrin refah seviyesi yüksek Woluwe-Saint-Pierre Belediyesi'nde yer alan ve 2014'ten beri boş olan konut, Brüksel Bölgesel Konut Ajansı kontrolüne geçti.

9 YIL BOYUNCA İHTİYAÇ SAHİPLERİ KULLANACAK

Ev bu aşamadan sonra gerekli tadilatların ardından sosyal konut olarak 9 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacak.

YASA İLK DEFA KULLANILDI

Böylece, Brüksel'de 12 ay boş bırakılan bir binanın, gerektiğinde mülk sahibinin izni olmaksızın Bölge tarafından devralınabileceği ve sosyal konut olarak kullanılabileceğini öngören yasa ilk defa kullanıldı. Brüksel-Başkent Bölgesi, geçen yılın nisan ayında şehirdeki uygun fiyatlı konut sorununu çözmek için yasal değişikliğe gitmişti. Brüksel'de boş tutulan evleri tespit için çalışmalar yapılmış, bu çerçevede elektrik ve su tüketimleri karşılaştırılarak 4 bin 500 kadar boş konut belirlenmişti.

İlk etapta boş olduğu tespit edilen 50 ev için hukuki işlem başlatılmıştı.

Düzenleme ile yapılan resmi bildirime rağmen taşınmazların satılığa çıkarılmaması veya kiraya verilmemesi durumunda Brüksel Bölgesi konuta el koyabiliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır