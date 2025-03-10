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Savunma ve altyapı yatırım planlarıyla... Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta yükseldi

10.03.2025 14:28
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'da savunma ve altyapı için milyarlarca dolarlık yatırım programlarının açıklanmasıyla martta 9,8 puan artarak eksi 2,9’a yükseldi.

Savunma ve altyapı yatırım planlarıyla... Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta yükseldi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mart ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta eksi 12,7 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 9,8 puanlık artışla eksi 2,9’a yükseldi. Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 8'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 1'den 18’e yükselerek, Temmuz 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 25,5'ten eksi 21,8'e yükseldi.

Sentix'in açıklamasında, AB ve Almanya'da savunma ve altyapı için milyarlarca dolarlık yatırım programlarının açıklanmasının yatırımcıların ekonomik beklentilerinde önemli iyileşmeye yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, “Borçla finanse edilen silahlanma programları (AB ve Almanya) ve altyapı yatırımlarının (Almanya) açıklanması, yatırımcıları daha fazla ekonomik gelişme konusunda olumlu yönde heyecanlandırdı.” ifadeleri yer aldı.

Avro Bölgesi’nde daha iyi ekonomik toparlanma umutlarının “büyük ölçüde Almanya'ya bağlı olduğuna” işaret edilen açıklamada, “Silahlanmaya yönelik borçla finanse edilen devasa yatırımlar Avrupa ekonomisini yeniden rayına oturtmayı amaçlıyor.” denildi.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Mart tarihlerinde 1.097 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

YATIRIMCILAR ALMANYA İÇİN “COŞKULU"

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, martta 17,2 puanlık artışla eksi 12,5 puana çıktı. Endeksin Nisan 2023'ten beri en yüksek değerine ulaşması dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 50,8 puandan eksi 40,5 puana çıkarak, Temmuz 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix açıklamasında, yatırımcıların Almanya için “coşkulu” olduğu belirtildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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avro yatırımcı
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