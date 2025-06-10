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Sberbank yılın ilk beş ayında 8,7 milyar dolar kar elde etti

Sberbank'ın net karı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) çıktı.

Sberbank yılın ilk beş ayında 8,7 milyar dolar kar elde etti

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın öz sermaye getiri oranının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu dönemde, bankanın net karının yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye çıktığının belirtildiği açıklamada, kurumsal kredi portföyünün de yüzde 1,5 büyüyerek 27,4 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, faiz gelirlerinin yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye çıktığı, bireysel kredi portföyünün de yüzde 1 büyüyerek 17,6 trilyon rubleye ulaştığı bildirildi.

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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