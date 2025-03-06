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Seyahatler bir bir iptal oluyor! Uygun fiyatı orada buldular

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
06.03.2025 11:09
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Kanadalıların, Donald Trump'ın Ottawa yönetimine uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye seyahat planlarını iptal ettiği bildirildi. Trump döneminde açıklanan yeni tarifeler Kanada'da yaygın bir vatanseverliğe yol açarken bazı Kanadalıların daha uygun fiyatlı seçenekler arayarak Avrupa ve Karayipler'deki alternatif yerlere odaklandığı öğrenildi. Öte yandan, her 5 Kanadalı yolcudan en az 1'i son 3 ay içinde ABD'ye yönelik planlarını iptal ettiği kaydedildi.

Seyahatler bir bir iptal oluyor! Uygun fiyatı orada buldular

The Canadian Press'in (CP) haberine göre, Kanadalılar, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerinden dolayı tatil planlarını değiştirme ve seyahatlerini yeniden gözden geçirme eğilimine girdi.

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VATANSEVERLİĞE YOL AÇTI

Trump döneminde açıklanan yeni tarifeler Kanada'da yaygın bir vatanseverliğe yol açtı. Bazı Kanadalılar daha uygun fiyatlı seçenekler arayarak Avrupa ve Karayipler'deki alternatif yerlere odaklandı.

Önde gelen seyahat acentelerinden Flight Centre Travel Group Canada'nın paylaştığı verilere göre, şubatta ABD'ye yapılan rezervasyonlarda 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 40 düşüş gerçekleşti.

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HER 5 KANADALIDAN 1'İ İPTAL ETTİ

Ayrıca, her 5 Kanadalı yolcudan en az 1'i son 3 ay içinde ABD'ye yönelik planlarını iptal etti.

Toronto merkezli sigorta şirketi Travel Secure Inc'nin başkanı Martin Firestone, yaptığı açıklamada, Trump karşıtı duyguların burada gerçekten büyük bir rol oynadığını, insanların "ABD'ye gitmiyorum, bize yaptıklarına karşı oraya seyahat etmeyeceğim" dediğini belirtti.

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KANADA VE MEKSİKA'YA GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük bir tarife getirilirken, söz konusu tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Trump, 3 Şubat'ta Kanada ve Meksika'nın sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında tarifelerin uygulanmasını 1 ay süreyle durdurmuştu.

Söz konusu sürenin dolmasıyla ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik askıya alınan yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri dün yürürlüğe girmişti.

Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattığını belirterek, Kanada'nın ABD'den yaptığı 155 milyar dolar değerindeki ithalata aynı oranda ek gümrük vergisi ekleyerek karşılık vereceğini açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kanada abd
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