FED'in faiz artırım beklentileri, doların güçlenmesi altındaki düşüşü hızlandırdı. Ocak ayında 8 bin lirayı aşan gram altın 6 bin liranın altına gerilerken ons altın son 14 ayın en düşük seviyesini gördü.

Aşağı yönlü ivmesini sürdüren sarı metal bugün en düşük 5.514 doları gördü.

13 YIL SONRA İLK KEZ!

20 Kasım 2026 Cuma(bugün) günü gram altın 5 bin 763 liraya kadar gerilerken, çeyrek altının satış fiyatı 9 bin 689 lira oldu. Gram altının 2013 yılından bu yana ilk kez bu kadar düştü

Düşüş diğer altın türlerine de yansıdı. Çeyrek altın 9 bin 463 liraya, yarım altın 18 bin 930 liraya, Cumhuriyet altını ise 41 bin 657 liraya geriledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Finans Analisti İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, altın yatırımcısı için "Panik mi fırsat mı?" sorusunu yanıtladı.

"BEN DE BU KADAR DÜŞÜŞ BEKLEMİYORDUM"

Ons altında yakından takip edilen 3 bin 880 dolar destek seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını belirten İslam Memiş, kısa vadede satış baskısının devam edebileceğini söyledi. Buna karşın orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı.

Ocak ayında altının 5 bin 600 dolar seviyesine yükselmesini teknik açıdan ve piyasa koşulları bakımından olağan bulmadığını ifade eden Memiş, ABD-İran savaşı sürecinde yaşanan manipülasyona dikkat çekerek şöyle konuştu:



"BU FİYATLARIN KALICI OLMAYACAĞINI İFADE ETMİŞTİM"

"Özellikle ben yıl içinde aşağı yönlü bir baskılanma olacağını, tekrar bu fiyatların kalıcı olmayacağını sık sık ifade etmiştim. Nihayetinde 5.600 dolar seviyesi savaş manipülasyonu ile birlikte o düşüş trendini tekrar başlatmış oldu. Altın vuruştan bahsetmiştim yıl içinde; bu sefer aşağı yönlü bir altın vuruş yapacaklarını ifade etmiştim. 5.600 dolar seviyesinden 3.880 dolar seviyesine kadar geriledi, bu altın vuruşu gerçekleştirdi. Ancak tekrar 3.880 dolar seviyesinin altında bir rakam bekliyor muydum? Şahsen beklemiyordum, benim de beklentimin aşağısında bir rakam var. Tekrar 3.650 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim."

"2026 TOPLAMA YILIDIR"

Gram altındaki geri çekilmeleri değerlendiren Memiş, 2026 yılını altın yatırımcıları açısından toplama dönemi olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi;

"Altın tarafındaki düşüncem belli; burada çizgimi bozmadan aynı düşüncemi korumaya ve savunmaya devam ediyorum. 2026 yılı toplama yılıdır benim nazarımda. 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapmaya devam ediyorum. Tekrar gram altın tarafında, ons altın tarafında yaşanacak geri çekilmelerde eline nakit geçenler için iyi bir fırsat sunmuş oldu. Tekrar baskılanma süreci devam eder.

ALTIN ŞİMDİ ALINIR MI SATILIR MI?

Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış yönünde bir değerlendirme yapmadığını belirten İslam Memiş, yatırımcıların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini söyledi.

Memiş, altın yatırımına ilişkin görüşünü şu sözlerle açıkladı:

"Altın satılır mı?" sorusunun cevabı bende hayır, kesinlikle hayır. "Altın alınır mı?" sorusunun cevabı bende evet."

ÖNÜMÜZDEKİ AYI İŞARET ETTİ

Memiş, yıl sonu görünümünün daha net anlaşılabilmesi için Aralık ayının son haftasını işaret etti.

Piyasa dengelerinin bu dönemde daha belirgin hale gelebileceğini ifade etti.