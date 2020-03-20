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Siparişlere yetişemeyen süpermarket zinciri Walmart 150 bin kişiyi işe alacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası artan talebe yetişemeyen ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart 150 bin yeni çalışan alacağını duyurdu. Ülkedeki hiçbir mağazasını kapatmayacağını duyuran şirket çalışanlarına da bonus dağıtma kararı aldı.

Siparişlere yetişemeyen süpermarket zinciri Walmart 150 bin kişiyi işe alacak

ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart, corona virüs (COVID-19) salgını sonrası artan talebe yanıt verebilmek için 150 bin kişiyi işe alacak.

Business Insider’da yer alan habere göre 1.5 milyon çalışanı ile ülkenin en büyük iş vereni konumunda olan Walmart, işe alımlarda zor durumda olan sektörlerin çalışanlarına öncelik verecek.

Aynı habere göre önümüzdeki günlerde işe alınacak 150 bin yeni çalışan mağaza, dağıtım ve ikmal merkezlerinde görev alacak.

Bu kişilerin bir bölümünün uzun vadede kalıcı çalışan olacağı belirtilirken 150 bin kişinin ne kadarının bu kapsamda işe alınacağı açıklanmadı

Şirketten yapılan açıklamada Walmart’ın ülke genelinde hiçbir mağazasını kapatmayacağı bilgisinin de altı çizildi.

Wallmart ayrıca tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar, yarı zamanlı çalışanlarına ise 150 dolar bonus verileceğini duyurdu.

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personel alımı,

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