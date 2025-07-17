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Sıra dışı iş ilanı! Elon Musk’ın şirketi açtı, yıllık maaş 17 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yeni ve yeni olduğu kadar da son derece ilginç bir iş ilanı açtı. Palo Alto merkezli bu sıra dışı ilan, dudak uçuklatan maaş bilgisiyle ise dikkat çekiyor. Aynı zamanda yapay zeka sohbet botu Grok'un geliştiricisi olan şirket, son olarak anime bir kız ve kırmızı bir panda içeren yapay zeka destekli arkadaşlarını tanıtmıştı.

Sıra dışı iş ilanı! Elon Musk’ın şirketi açtı, yıllık maaş 17 milyon TL’ye kadar çıkıyor
Enes Çırtlık

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, teknoloji dünyasında yine dikkat çeken bir adımla gündemde. Anime bir kız ve kırmızı bir panda içeren yapay zeka destekli arkadaşlarını geçtiğimiz gün tanıtan Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, şimdi ise sıra dışı bir ilan yayınladı.

XAI, AI ANİME KIZLAR GELİŞTİRECEK MÜHENDİS ARIYOR!

TechCruch'ın haberine göre şirket, “Fullstack Mühendisi - Waifus”, yani insanların aşık olması için yapay zeka destekli anime kızlar geliştirme rolü için eleman arıyor.

"Waifu" terimi, anime tutkunlarının romantik partner ya da eş olarak görebileceği kadın anime karakterlerini ifade ediyor.

Sıra dışı iş ilanı! Elon Musk’ın şirketi açtı, yıllık maaş 17 milyon TL’ye kadar çıkıyor 1

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ...

xAI, iş ilanında "Grok’un gerçek zamanlı avatar ürünlerini hızlı, ölçeklenebilir ve güvenilir hale getirebilecek olağanüstü multimedya mühendisleri ve ürün vizyonerleri" aradığını belirtti. Ayrıca işe alınacak kişinin Palo Alto'da çalışacağını ve yıllık maaş aralığının 180 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon TL) ila 440 bin dolar (Yaklaşık 17 milyon TL) arasında olduğunu ekledi. Business Insider'ın haberine göre bu rakama ek olarak mühendis, hisse ve yan haklardan da faydalanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Grok
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