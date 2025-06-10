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Son 4 yılın en yüksek seviyesi! İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,6 oldu

İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,6 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Son 4 yılın en yüksek seviyesi! İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,6 oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, ocak ve mart aylarını kapsayan çeyreklik dönemde yüzde 4,5 olan işsizlik, şubat-nisan döneminde yüzde 4,6'ya çıktı. Bu dönemde işsizlik, beklentilere paralel şekilde arttı.

Böylece, ülkede işsizlik son 4 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı en son Mayıs-Temmuz 2021 aylarını kapsayan dönemde yüzde 4,6 olarak ölçülmüştü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının zayıflamaya devam ettiğini belirterek, bazı şirketlerin yeni işe alımlar konusunda geri çekildiğini veya işten ayrılan çalışanlarının yerini doldurmadığını dile getirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere işsizlik
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