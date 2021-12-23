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Son dakika: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

23.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta beklentiye paralel 205 bin oldu

Son dakika: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuruların sayısı 18 Aralık'ta sona eren haftada değişmeyerek 205 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de 205 bindi.

Bu durum istihdam piyasasında toparlanmanın devam ettiğini ve başvuruların tarihi düşük seviyelerde kaldığını gösterdi. Bu iyileşmeye rağmen yeni ortaya çıkan omikron varyantı istihdam piyasası için risk oluşturuyor.

4 haftalık ortalama başvurular 206 bin 250'ye yükselirken devam eden başvurular da 11 Aralık'ta biten haftada 1.86 milyona geriledi.

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