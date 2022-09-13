Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Beklentilerin üzerinde geldi! Dolar ve gram altın fiyatı…

Son dakika haberi: Piyasaların yakından takip ettiği ABD faiz kararı açıklandı. ABD’de enflasyon Ağustos’ta aylıkyüzde 0,1 yıllık yüzde 8,3 olarak belirlendi. Gıda ve enerji hariç enflasyon yüzde 6,3 oldu.

ABD’de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, Temmuz’da petroldeki gerilemeye bağlı yüzde 9,1’den yüzde 8,5’e gerilemişti. Beklenti Ağustos’ta yıllık enflasyonun yüzde 8,1’e gerilemesi yönündeydi. Düşüşte ABD’de akaryakıt fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları bugün çok hareketli bir grafik sergilemese de enflasyonun zirveden geri çekilmesiyle son getirilerini korudu. Ons altın sabah ilk saatlerde 1738 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1000 liranın üzerindeki seyrini sürdürerek bu sabah 1010 lira seviyelerinde hareket etti.

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Geçtiğimiz hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesini görmüştü. Ancak kâr alımları ve ABD enflasyonunda daha fazla yavaşlama gösteren veri beklentisinin bir karışımı, son seanslarda dolar üzerinde baskı yaratarak yeni günde 107 seviyesine gerilemişti.

Açıklanan TÜFE verisi sonrası dolar endeksi 108,8 seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı doların değer kazanması ile yüzde 1’den fazla kayıp yaşayarak 1719 dolara geriledi. Gram altın ise 1003 liraya düştü.

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DOLAR/TL ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, ABD enflasyon verisinin açıklanacağı güne sakin başladı. Bir süredir 18,24 aralığında işlem gören kur açıklanan veri sonrasında 18,25 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL de 18,57 seviyesinden 18,37 seviyesine kadar düştü.



