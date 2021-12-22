FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Son Dakika: Fitch'ten Türk bankaları için kritik açıklama... "Kurdaki düşüş sürdürülebilirse pozitif"

Son Dakika: Fitch'ten Türk bankaları için kritik açıklama... "Kurdaki düşüş sürdürülebilirse pozitif"

22.12.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yeni açıklanan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarının kurdaki etkisini değerlendirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada, bu işlemin ardından düşüşler devam ederse eğer bu durumun Türk bankaları için pozitif olacağı bildirildi.

Son Dakika: Fitch'ten Türk bankaları için kritik açıklama... "Kurdaki düşüş sürdürülebilirse pozitif"

Son Dakika Türk Lirası Haberi: Fitch Ratings, 20 Aralık’ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulamasının belirsiz olduğunu söyledi.

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri

2022 İÇİN YENİ ÖNGÖRÜ

Bloomberg'te yer alan habere göre, negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu belirtti.

para 6

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Fitch, koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL'deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye'nin kredi notunu teyit etmiş, "durağan" olan kredi notu görünümünü ise "negatif"e indirmişti.

Son Dakika: Kredi kartı ile cep telefonu alırken taksit sayısı ve limiti değişiyor! İşte BDDK'nın açıkladığı yeni limitlerKredi kartı ile cep telefonu alırken taksit sayısı ve limiti değişiyor! İşte BDDK'nın açıkladığı yeni limitler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Avrupa borsaları yükselişle açıldıAvrupa borsaları yükselişle açıldı
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Kur korumalı TL mevduatta ilk kur rakamı belli oldu

Kur korumalı TL mevduatta ilk kur rakamı belli oldu

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.