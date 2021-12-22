Son Dakika: Kredi kartı ile cep telefonu alırken taksit sayısı ve limiti değişiyor! İşte BDDK'nın açıkladığı yeni limitler

Son Dakika Kredi Kartı Haberi: Kredi kartı limitleri ve taksit sayısına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin karar yer aldı.

KREDİ KARTI İLE ALIMLARDA TAKSİT VE LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

LİMİT 5 BİN LİRAYA ÇIKTI

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

VADE SAYISI DEĞİŞTİ

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

İKİNCİ EL TELEFONDA KDV ORANI YÜZDE 1 OLMUŞTU

Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğle birlikte yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranı yüzde 1 olmuştu.