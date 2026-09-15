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Sürücüsüz taksi dönemi başlıyor: Ülkenin dar sokaklarında test

Alphabet'in sürücüsüz araç şirketi Waymo'nun, Japonya'daki iki büyük yerel ortakla Tokyo'da tamamen şoförsüz taksi hizmetine hazırlandığı öğrenildi. 2027'de başlayacak sistemin ilk aşamada yaklaşık 100 araçlık filoya ulaşması hedeflenirken Japonya'da bir süredir şoför bulma sorunu yaşanıyordu.

Sürücüsüz taksi dönemi başlıyor: Ülkenin dar sokaklarında test
Hande Dağ

Japonya, yıllardır büyüyen şoför açığına karşı teknoloji tarafında iddialı bir adıma hazırlanıyor. Waymo, taksi uygulaması GO ve Tokyo'nun büyük taksi işletmecilerinden Nihon Kotsu, 2027'de tamamen sürücüsüz ticari taksi hizmeti başlatmak üzere anlaşmaya vardı.

Sürücüsüz taksi dönemi başlıyor: Ülkenin dar sokaklarında test 1

Dünya Gazetesi'nin aktardığı habere göre; söz konusu planın gerçekleşmesi halinde proje Japonya'da Level 4 düzeyinde tamamen sürücüsüz araçlarla yürütülen ilk ticari taksi hizmeti olacak. Şirketlerin ilk aşamada küçük bir filoyla başlayıp yaklaşık 100 araca ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

GÜVENLİK SÜRÜCÜSÜ BULUNMAMASI HEDEFLENİYOR

Planın en dikkat çekici tarafının hizmetin klasik sürücüsüz araç denemelerinden farklı olarak ticari kullanıma geçtiğinde araçta güvenlik sürücüsü bulunmamasının hedeflenmesi olduğu vurgulandı. Araçların Level 4 otonom sürüş teknolojisiyle belirlenen koşullar altında yolculuğu insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştireceği aktarıldı.

Hizmetin 2027 içinde kademeli olarak devreye alınacağı belirtilirken nihai başlangıç tarihi ve faaliyet alanının ise güvenlik testlerinin tamamlanması ve Japon düzenleyici kurumlarından gerekli izinlerin alınmasına bağlı olacağı kaydedildi.

Sürücüsüz taksi dönemi başlıyor: Ülkenin dar sokaklarında test 2

DAR SOKAKLARDA TEST

Projenin sıfırdan başlamadığı, Waymo, GO ve Nihon Kotsu 2025’ten bu yana Tokyo’nun yedi bölgesinde gerçek trafik koşullarında test sürüşleri gerçekleştirdiği belirtildi. Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chuo, Shinagawa ve Koto bölgelerinde yürütülen denemelerde araçlarda eğitimli Nihon Kotsu personelinin bulunduğu, Waymo’nun teknolojisinin bu süreçte Japonya’daki soldan trafik düzenine, dar şehir yollarına, yoğun yaya hareketine ve Tokyo’ya özgü sürüş koşullarına uyarlandığı aktarıldı.

ÜLKEDE SÜRÜCÜ BULMA SORUNU

Şirketlerin test aşamasından yolcu taşıyan tamamen sürücüsüz ticari modele geçmeye hazırlandığı kaydedilirken Japonya'nın asıl sorununun ise şoför bulmak olduğu vurgulandı. Sürücüsüz taksi hamlesinin arkasında sadece teknoloji yarışı bulunmazken Japonya uzun süredir toplu ulaşım ve taksi sektöründe personel sıkıntısı yaşıyor. Japonya Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre taksi şoförü sayısı 2019 ile 2022 arasında yaklaşık 50 bin kişi azaldı. Son dönemlerde kısmi toparlanma olsa da sürücü bulmak ülke genelinde ulaşım sektörünün temel sorunlarından bir tanesi.

Hükümet bu sebeple özel araçların belirli koşullarda taksi hizmetini desteklemesine izin veren Japonya’ya özgü bir araç paylaşım modeli de başlatırken otonom araçların ise özellikle gece saatlerinde, taksi arzının yetersiz kaldığı bölgelerde ve yaşlanan nüfusun ulaşım ihtiyacının karşılanmasında daha kalıcı bir çözüm olarak görüldüğü kaydedildi. Sürücüsüz araçların mevcut taksilerin tamamen yerine geçmesinden çok, gelecekte büyümesi beklenen şoför açığını tamamlayan yeni bir kapasite oluşturacağının savunulduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya taksi
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