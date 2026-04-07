Tayland, geceleri akaryakıt istasyonlarında satışı durdurmayı planlıyor

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yakıt fiyatlarında artışa yol açması ve tedarikin zorlaşması nedeniyle tasarruf amaçlı akaryakıt istasyonlarında geceleri satışı durdurabileceklerini bildirdi.

Bangkok Post'un haberine göre, Başbakan Anutin, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt fiyatlarına etkisi nedeniyle bazı tasarruf tedbirleri alınabileceğini ifade etti.

Anutin, en erken 20 Nisan'dan itibaren akaryakıt istasyonlarında gece satışların durdurulabileceğini, ülkede 11-15 Nisan'daki festival için seyahat edenlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti.

Enerji ve petrol tüketiminde tasarruf edilmesi için hükümetin gerekli adımları atacağını belirten Anutin, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tabelasında tarihi değişim Akaryakıt tabelasında tarihi değişim
ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta azaldıABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta azaldı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.61
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

