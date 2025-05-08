Trump 'büyük bir ülke' ile anlaşma imzalayacaklarını duyurdu! O ülke için iddialar...

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın her bir açıklaması dikkatle takip ediliyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

"BU, DİĞER ANLAŞMALARIN İLKİ OLACAK"

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SÖZ KONUSU ÜLKENİN İNGİLTERE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır