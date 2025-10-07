FİNANS

Trump'tan Alaska için yeni proje onayı

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'nın maden potansiyelini artıracak bir projeye onay verdi. Ambler Yolu Projesi'nin kurulması için gerekli izinler verildi.

Trump'tan Alaska için yeni proje onayı

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen Ambler Yolu Projesi'ne onay verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi'nin itirazını onayladı.

Yönetimine, Ambler Yolu Projesi'nin kurulması için gerekli izinlerin verilmesi talimatını verdi.

Açıklamada, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yıl Ambler Yolu Projesi'ni reddetme kararının bozulduğu ifade edildi.

Uzun süren davalar nedeniyle projeye ilişkin izinlerin yıllardır bekletildiğine dikkat çekildi.

Trump, bu projenin devam etmesine izin verdi.

Proje, Alaska'nın Ambler maden bölgesine uzanan 211 millik (340 kilometre) bir endüstriyel yol inşaatını kapsıyor.

Bu yol, bakır, kobalt, galyum ve germanyum gibi önemli mineral yataklarına erişim sağlayacak.

Yolun inşası, 2 bin 730 kişiye istihdam sağlayacak. Bu durum, Alaska'nın kırsal kesimlerinde gelir ve ekonomik büyümeyi artıracak.

Alaska'nın bu projeyle 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi öngörülüyor.

Ayrıca, ABD hükümeti Trilogy Metals ile bir ortaklık kuracak.

Bu projede, Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek için şirkete 35,6 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Yatırımla birlikte, ABD hükümeti Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissesini alacak.

Yatırımla birlikte, ABD hükümeti Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissesini alacak.

Şirketten yüzde 7,5'lik ek hisse satın alma hakkına da sahip olacak. (AA)

