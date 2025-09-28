Trump'tan gündem yaratan paylaşım! Karikatürdeki yazı şaşırttı 'Kovuldun'

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile ilgili yaptığı karikatür içeren ve içerisindeki ifadenin dikkat çektiği bir paylaşımla gündem yarattı.

TRUMP'TAN 'KOVULDUN' PAYLAŞIMI

Trump'ın paylaştığı karikatürde Trump ve Powell yer alırken söz konusu karikatürde Trump'ın Powell'a "You're fired" (Kovuldun) dediği ifade yer aldığı görüldü.

Trump'ın Powell'ı faizler konusunda sık sık eleştirdiği biliniyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Eylül'de politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirmişti. Trump ise ABD Fed faiz kararı açıklanmadan önce Fed'in faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini söylemişti. Trump, Powell'a yönelik "Çok geç" lakabını da takmıştı. Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almaya yönelik de hamle yapmıştı.