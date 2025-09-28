FİNANS

Trump'tan gündem yaratan paylaşım! Karikatürdeki yazı şaşırttı 'Kovuldun'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik bir karikatür vardı. Trump'ın paylaştığı çizimde Trump'ın Powell'a "You're fired" (Kovuldun) dediği görüldü. Bu paylaşım sonrası Powell'ın görevden alınıp alınmadığına yönelik sorular başladı.

Trump'tan gündem yaratan paylaşım! Karikatürdeki yazı şaşırttı 'Kovuldun'
Hande Dağ

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile ilgili yaptığı karikatür içeren ve içerisindeki ifadenin dikkat çektiği bir paylaşımla gündem yarattı.

TRUMP'TAN 'KOVULDUN' PAYLAŞIMI

Trump'ın paylaştığı karikatürde Trump ve Powell yer alırken söz konusu karikatürde Trump'ın Powell'a "You're fired" (Kovuldun) dediği ifade yer aldığı görüldü.

Trump tan gündem yaratan paylaşım! Karikatürdeki yazı şaşırttı Kovuldun 1

Trump'ın Powell'ı faizler konusunda sık sık eleştirdiği biliniyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Eylül'de politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirmişti. Trump ise ABD Fed faiz kararı açıklanmadan önce Fed'in faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini söylemişti. Trump, Powell'a yönelik "Çok geç" lakabını da takmıştı. Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almaya yönelik de hamle yapmıştı.

Fed Donald Trump Jerome Powell
