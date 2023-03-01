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Twitter çöktü mü, Twitter'a erişimde sorun mu yaşandı? Twitter'da sorun mu oldu? Twitter akış yenilenmiyor problemi ile gündeme geldi

01.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'a erişimde sorun mu yaşandı? Twitter'da sorun mu oldu, Twitter çöktü mü? Twitter düzeldi mi?... Kullanıcılar, bu sorularının cevabını araştırdı çünkü Twitter akış yenilenmiyor problemi ile gündeme geldi. İddiaya göre dünya genelinde birçok kullanıcı, Twitter'da sorun yaşadıklarına dair raporlar gönderdi. Kullanıcılar Twitter'da nasıl bir sorun yaşandığını merak ederken, "Twitter düzeldi mi?" diyerek de sorunun düzelip düzelmediğini öğrenmeye çalıştı. Peki Twitter düzeldi mi?

Twitter çöktü mü, Twitter'a erişimde sorun mu yaşandı? Twitter'da sorun mu oldu? Twitter akış yenilenmiyor problemi ile gündeme geldi

"Twitter'da erişim sorunu mu yaşandı, Twitter'da sorun mu oldu, Twitter çöktü mü?" Bugün bu gibi sorularla ilgili son dakika açıklamaları merak edildi. Twitter kullanıcıları, popüler sosyal ağda bir erişim sorunu olup olmadığını araştırdı. Çünkü iddiaya göre dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşadı. Peki Twitter çöktü mü, Twitter'da nasıl bir sorun oldu?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret etti.

Twitter2

Downdetector'un '.com' uzantılı ABD sayfasında da durumun farklı olmadığı gözlendi.

Twitter sorun ingilizce

Kullanıcılar İngiltere ve başka yerlerde de zaman akışlarının bozuk olduğunu öne sürdü.

"TWITTER'A HOŞ GELDİN!" YAZISI GÖRÜLDÜ

İddialara göre, Twitter'a giriş yapan bazı kullanıcıların ana sayfada karşılarına aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere, içerikler değil "Twitter'a hoş geldin!" şeklinde bir yazı çıktı.

Anlaşılan akış yenilenip yüklenemedi.

Twitter sorun

Görünüşe göre sitenin kendisine ve yeni tweet gönderme özelliğine erişim sağlanabildi. Ancak bir zaman akışı yüklemekte sorun oluştu.

TWITTER DÜZELDİ Mİ?

Twitter'da yaşanan sorunun düzelmeye başladığı görüldü.

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