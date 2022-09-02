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Ucuz akaryakıt almak için ülke değiştiriyorlar! Bidonlarla aldılar

02.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş tüm dünyanın gündeminde. Belçika'daki vatandaşlar yüksek benzin ve mazot fiyatları nedeniyle başka ülkelerden temin etmeye başladı. Bununla beraber bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyor.

Ucuz akaryakıt almak için ülke değiştiriyorlar! Bidonlarla aldılar

Belçika basınında yer alan habere göre, yüksek benzin ve mazot fiyatları vatandaşların bu ürünleri başka ülkelerden temin etmesine neden oluyor.

Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle bu ülke ile komşusu Belçika arasında benzin ve mazot fiyatları 30 sent kadar açıldı. Fransa'daki bazı benzin istasyonlarının ek indirim kampanyaları uygulamasıyla bu fark 50 sente kadar çıkıyor.

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BELÇİKALILAR BİR DEPO AKARYAKITA 12-20 EURO DAHA AZ ÖDÜYOR

Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyor.

Aracına yaklaşık 40 litre yakıt alan bir Belçikalı bu ürüne kendi ülkesinden yaklaşık 12 ila 20 euro daha az ödemiş oluyor.

Özellikle sınıra 50 kilometre mesafedeki bölgelerden yoğun şekilde Fransa'ya yakıt almaya gidiliyor.

BİDONLARLA İLAVE AKARYAKIT ALINIYOR

Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyor.

Mevcut kurallar göre bir aracın, deposunun dışında bidonla en fazla 10 litre akaryakıtla sınırı geçmesine izin veriliyor. Ancak iki ülke arasındaki sınırda bu durum denetlenmediği için pek çok Belçikalı limitlerin çok üzerinde akaryakıtı bidonlarla getiriyor.

Bu durum, Belçika'nın Fransa sınırına yakın bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarının da tepkisini çekiyor.

Öte yandan Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyor.

Halihazırda Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,72 euro, mazotun litre fiyatı da 2,07 euro seviyesine bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Fransa
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