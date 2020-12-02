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Uluslararası Çalışma Örgütü: Kovid-19 krizi küresel bazda işçi ücretlerini düşürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2020 17:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2020-2021 yıllarını kapsayan “Küresel Ücret Raporu'na göre, ocak-haziran döneminde çalışanların aylık ücretleri düştü veya daha yavaş artış gösterdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü: Kovid-19 krizi küresel bazda işçi ücretlerini düşürdü

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışması, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin, kadınlar ve düşük ücretle çalışan işçilerin maaşları başta olmak üzere, küresel bazda işçi ücretlerini düşürdüğünü ve eşitsizliği artırdığını ortaya koydu.

ILO'nun 2020-2021 yıllarını kapsayan "Küresel Ücret Raporu" yayınlandı.

Rapora göre, 2020’nin ocak-haziran döneminde çalışanların aylık ücretleri düştü veya daha yavaş artış gösterdi.

Kadınların ve düşük ücretli işçilerin ücretlerinin krizden orantısız bir şekilde etkilendiği belirtilen raporda, Kovid-19’un sağlık ve ekonomi alanında neden olduğu krizin yakın gelecekte ücretler üzerinde aşağı doğru büyük baskı oluşturmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Raporda, iş kayıpları konusunda ise, “Düşük vasıflı mesleklerde çalışanlar, daha yüksek ücretli idari ve profesyonel işlerde çalışanlara göre daha fazla çalışma saati kaybetti.” denildi.

İki yılda bir hazırlanan rapora göre, 28 Avrupa ülkesinde, geçici teşvikler hesaba katılmaksızın, en düşük düzeyde ücret alan işçilerin yüzde 50'si maaşlarının tahminen yüzde 17,3'ünü kaybetti.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 krizinin sebep olduğu eşitsizlikteki büyümenin sosyal ve ekonomik istikrarsızlığı tehdit ettiğini belirterek, "Toparlanma stratejimiz insan merkezli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Ryder, "İşlerin ve işletmelerin sürdürülebilirliğini hesaba katan ve aynı zamanda eşitsizlikleri ve talebi sürdürme ihtiyacını göz önünde bulunduran yeterli ücret politikalarına ihtiyacımız var. Daha iyi bir gelecek için, bakıcılar ve öğretmenler gibi sosyal değeri yüksek işlerin neden çoğu zaman düşük ücretle bağlantılı olduğuna dair bazı rahatsız edici sorulara odaklanmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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