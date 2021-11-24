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Ünlü yatırımcı Mobius: Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

24.11.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye karşı iyimser yaklaşımıyla adını duyuran duayen yatırımcı Mark Mobius, yıllardır Türkiye'ye yatırım yaptığını, Türklerin zor koşullarda ayakta kalmayı başarabildiğini söyledi. Mobius, Türk lirasında yaşanan son değer kaybına ilişkin, "Kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülke Türkiye olmayabilir" dedi.

Ünlü yatırımcı Mobius: Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Duayen yatırımcı Mark Mobius, Türk lirasında yaşanan değer kaybına ilişkin olarak kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülkenin Türkiye olmayabileceği yorumunu yaptı.

"DİĞER ÜLKELERE DE DARBE VURACAK"

CNBC yayınına katılan Mobius, daha yüksek ABD getirilerinin dolar borcu olan diğer ülkelere de darbe vuracağını söyledi. Mobius yayında kur krizine karşı kırılgan olan ülkelerle ilgili detay vermedi.

Mobius, Türk lirasındaki kaybın diğer ülkelere etkisi olabileceğini de ifade etti.

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"TÜRKLER NE OLURSA OLSUN HAYATTA KALIR"

Bloomberg HT'ye verdiği özel röportajda enflasyon ortamından kripto paralara, gelişen ülkelerden Türkiye'ye birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Mobius, Kasım ayında Bloomberg HT'ye verdiği söyleşide Türkiye ile ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı.

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Mobius, söyleşide "Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor. Sayıların yanı sıra her zaman şirketin kendi yönetimine de bakıyoruz." diye konuşmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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