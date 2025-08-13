FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevlendirilen Ulusal Muhafız birlikleri, başkent Washington DC sokaklarında görünmeye başladı.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?

Ulusal Muhafız birliklerinin Washington şehir merkezinde ve turistik bölgelerde zırhlı araçların konuşlanması ve askerlerin devriye gezmesi, ABD Başkanı Trump'ın "başkentte suçun kontrolden çıktığını" söylemesinden bir gün sonra oldu.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 1

TRUMP: "BAŞKENTİMİZ ELE GEÇİRİLDİ"

Trump "Başkentimiz çeteler ve kana susamış suçlular tarafından ele geçirildi" diyerek tartışmalı kararını kamuoyuna duyurmuştu. Trump yeni durumun "düzen sağlanana kadar" süreceğini de eklemişti.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 2

Yetkililer, 800 Ulusal Muhafız birliğinin yanı sıra 500 federal kolluk kuvvetinin görevlendirilmesinin beklendiğini söyledi.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 3

Demokrat Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kentte suçun kontrolden çıktığı iddiasını reddediyor ve asker sevkiyatını "otoriter bir baskı" olarak nitelendiriyor.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 4

NEW YORK VE CHİCAGO'DA MASADA

Cumhuriyetçi Trump ise Demokratların kontrolündeki diğer iki şehir olan New York ve Chicago'da da benzer şekilde asker konuşlandırmakla tehdit etti.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 5

Trump'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamadan bu yana kamuflajlı birlikler ABD başkentine sevk ediliyor.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 6

Bazı hükümet binalarının önünde barikatlar kurdukları ve turistlerle fotoğraf çektirdikleri görülen Ulusal Muhafız birliklerine bazı noktalarda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üyeleri de eşlik ediyor.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 7

TUTUKLAMALAR VAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e göre Pazartesi gecesi yirmi üç kişi federal güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Federal güvenlik birimleri, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte faaliyet yürütüyor.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 8

Leavitt tutuklamaların cinayet, silahla işlenen suçlar, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar, takip, dikkatsiz araç kullanma ve diğer suçlardan olduğunu söyledi ve "Bu sadece bir başlangıç" diye ekledi:

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 9

"Önümüzdeki ay boyunca Trump yönetimi, kentte yasaları çiğneyen, kamu güvenliğini baltalayan ve yasalara saygılı Amerikalıları tehlikeye atan her şiddet suçlusunu acımasızca takip edecek ve tutuklayacaktır."

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 10

FBI Direktörü Kash Patel daha sonra bu tutuklamaların yaklaşık yarısında FBI ajanlarının görev aldığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI: 'OTORİTER BİR BASKI'

Hem Washington Belediye Başkanı Bowser hem de şehrin emniyet müdürü günün erken saatlerinde federal ajanlarla aynı hedefi paylaştıklarını söyledi.

Bowser, Salı günü ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile yaptığı görüşmenin ardından, "Odaklandığım konu federal destek ve sahip olduğumuz federal görevlilerden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimiz" dedi.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 11

Metropolitan Emniyet Müdürü Pamela Smith ise "Yasa dışı silahları sokaklarımızdan temizlememiz gerektiğini biliyoruz ve bu güçlendirilmiş emniyetin şehrimizi daha da iyi hale getireceğini biliyoruz" diye konuştu.

Ancak Salı gecesi belediye binasında konuşan Belediye Başkanı Bowser, Trump'a yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

New York Times'a göre Bowser kent sakinlerine hitap ederek, "Şehrimizi korumaya, irademizi korumaya ve bu adamın karşısına geçip Demokrat bir Meclis seçtiğimizi teyit etmeye çağırıyorum. Böylece bu otoriter baskıya bir set çekebiliriz" dedi.

NELER YAŞANDI?

Trump'ın Ulusal Muhafızlar'ı kentte konuşlandırma kararı, Pazartesi gecesi Washington DC'nin en gözde semtlerinden biri olan ve Beyaz Saray'a sadece bir mil uzaklıktaki Logan Circle'da işlenen cinayet ve sonrasındaki silahlı kovalamacanın hemen ardından geldi.

Yerel basına göre bu, Washington DC'de bu yıl kaydedilen 100. cinayet oldu.

Polis, şüphelinin en son siyah bir tişörtle ve bir tüfek taşırken görüldüğünü söyledi.

Silahlı saldırı, ABD Gizli Servisi'nin önlem olarak Başkan'ın evinin dışındaki güvenliği arttırmasına yol açtı.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 12

Öte yandan kentte suç oranlarının arttığına dönük herhangi bir veri bulunmuyor.

Tersine Washington DC Metropolitan Polisi tarafından yayınlanan suç rakamlarına göre, şiddet suçları 2023 yılında zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti ve geçen yıl %35 azalarak son otuz yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ancak Polis Sendikası başkanı Gregg Pemberton bu rakamlara itiraz etmiş ve daha önce şehir polis departmanını "suç verilerini kasıtlı olarak tahrif etmekle ve suçların azaldığına dair algı yaratmakla" suçlamıştı.

FBI verileri de geçen yıl Washington DC'de suç oranlarında %9 gibi daha sınırlı bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Araştırmalar, başkentteki cinayet oranının ABD'nin diğer büyük şehirlerine kıyasla ortalamanın üzerinde olduğu da kaydedildi.

ULUSAL MUHAFIZLAR KİMDİR?

Ulusal Muhafızlar, ABD'de yarı zamanlı olarak hizmet veren bir grup askeri birlik.

17'nci yüzyılda sömürgeci milisleri olarak ortaya çıkan bu grup, yerelleştirilmiş bir askeri harekete dönüştü. Her eyalet ve bölgede bulunan Ulusal Muhafız üyeleri genellikle doğal afetler gibi ülke içi acil durumlara müdahale ediyor. Koronavirüs salgınında da geçici hastaneler kurma, koronavirüs testi ve dezenfeksiyon konusunda da görev yaptılar.

Washington sokaklarında zırhlı araçlar: Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi? 13

Eyalet valileri, afetlerde ve sivil itaatsizlik durumlarında, Ulusal Muhafızları göreve çağırabiliyor.

Başkanlar da ulusal güvenlik ihtiyaçları durumunda, ülke çapında bu birlikleri kullanabiliyor.

Ulusal Muhafızlar'da 450 binden fazla asker ve havacı olduğu sanılıyor. Son yıllarda en yoğun olarak 2020'deki Geroge Floyd ve Black Lives Matter protestoları sırasında görevlendirildiler. Yaklaşık 30 bin Ulusal Muhafız mensubu, 31 eyalette ve başkent Washington DC'de protestoları izlemek, sokağa çıkma yasaklarını uygulamak ve polisi desteklemek için faaliyete geçmişti.
Bu içerik BBC tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'
Otomobilde ikinci el piyasasına olan ilgi arttı! Otomobilde ikinci el piyasasına olan ilgi arttı!

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.