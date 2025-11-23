FİNANS

Yapay zeka heyecanı yerini endişeye bıraktı: Borsalar düşüşte

ABD ve Asya borsaları, yapay zeka (AI) sektöründeki güçlü satışlara rağmen yatırımcıların endişeleriyle düşüşe geçti. Nvidia ve Walmart gibi dev şirketlerin beklentileri aşan performansları piyasaları sakinleştirmeye yetmedi. Artan faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını azaltıyor.

Nvidia ve Walmart'tan Gelen Güçlü Rakamlar Bile Yatırımcıları Sakinleştiremedi

ABD ve Asya borsaları, son günlerde yapay zeka (AI) sektöründeki umut vadeden gelişmelere rağmen düşüş trendine girdi. Başlangıçta olumlu bir hava yakalayan piyasalar, gün içinde yön değiştirerek yatırımcıları tedirgin etti. Özellikle yapay zeka çip devi Nvidia ve dünyanın en büyük perakendecisi Walmart'ın açıkladığı güçlü satış rakamları, piyasalardaki genel düşüşü durdurmaya yetmedi. Perşembe günü ABD'de S&P 500 %1.5, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0.8 ve Nasdaq %2'den fazla değer kaybetti. Cuma günü ise Asya piyasalarında da benzer bir tablo görüldü. Nvidia hisseleri, gün içinde yükselişe geçmesine rağmen kapanışta %3'ten fazla düşüş kaydetti. Piyasaların bu tepkisi, yatırımcıların yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme ve potansiyel riskler konusunda kararsız olduğunu gösteriyor. Bir yandan yapay zeka teknolojilerinin geleceği parlak görünürken, diğer yandan bu alandaki rekabetin artması, regülasyon belirsizlikleri ve etik kaygılar yatırımcıları endişelendiriyor. Analistler, piyasalardaki düşüşün temel nedenleri arasında artan faiz oranları, enflasyon endişeleri ve küresel ekonomik belirsizlikleri gösteriyor. Yüksek faiz oranları, şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak karlılıklarını olumsuz etkiliyor. Enflasyon ise tüketicilerin alım gücünü azaltarak şirketlerin satışlarını düşürebilir. Ayrıca, jeopolitik riskler ve ticaret savaşları gibi faktörler de yatırımcıların risk iştahını azaltıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, piyasaların yönü hakkında daha fazla ipucu verebilir. Ancak, Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalarda işlem hacminin düşük olması, sert dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcılar, bu dönemde daha temkinli davranarak risklerini minimize etmeye çalışmalıdır.

Yapay zeka sektöründeki gelişmelerin piyasaları olumlu etkilemesi beklenirken, yatırımcıların endişeleri nedeniyle borsalarda düşüş yaşanıyor. Artan faiz oranları, enflasyon ve küresel belirsizlikler piyasaları baskı altında tutmaya devam ediyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde daha dikkatli ve seçici davranarak risklerini yönetmelidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.12
7.964.740.488,98
% 3.31
18:10
THYAO
273
7.539.519.803,25
% -1.18
18:10
KOZAL
40
7.007.974.402,66
% 0.35
18:10
YKBNK
33.7
6.485.553.808,86
% -1.75
18:10
ISCTR
12.7
6.227.090.826,13
% -0.94
18:10
