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Yolculuk yapacaklara dikkat: 1 Eylül'de kabin bagajı değişikliği başlaayacak:

22.08.2024 15:58
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Yakın zaman uçak ile yolculuk yapacaklar için dikkat etmeleri gereken bir durum gelişti. Bundan sonra, Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında sıvı ve jel ürünlerin limitine ilişkin kabin bagajı kuralları güncellendi. İşte detaylar...

Yolculuk yapacaklara dikkat: 1 Eylül'de kabin bagajı değişikliği başlaayacak:

Avrupa Birliği'ndeki tüm havalimanlarında yeni bir gelişme yaşandı. Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'dan elde edinilen bilgilere göre, 1 Eylül tarihinden itibaren yolcuların el bagajlarında taşıyabilecekleri sıvı ve jel miktarı 125 mililitre yerine 100 mililitre olarak sınırlandırılacak.

Bu ürünlerin, uygun şişelerde ve 1 litre kapasiteye sahip olan şeffaf plastik torbalarda taşınması gerekecek. İlaçlar ve sıvı bebek mamaları bu sınırlamaların dışında tutulacak.

KURALLAR SIKILAŞTIRILDI

Avrupa'daki birçok havalimanında bagaj tarama cihazlarının yenilenmesi sonrası, AB'nin bu cihazların güvenirliğinden şüphe duyması nedeniyle sıkılaştırılmış kurallar getirilmiştir.

Yeni cihazlar, sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmadan kontrol edilmesini sağlıyor. Bu nedenle, yeni düzenlemelerin cihazların güvenilirliğinden emin olunana kadar geçerli olması bekleniyor.
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Belçika havalimanı
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