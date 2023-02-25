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0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı! İstanbul’da hane geliri 80 bin TL olan yararlanabilecek

25.02.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta gelirliyi konut sahibi yapmayı amaçlayan Yeni Konut Finansman Programı için dün Resmi Gazete’de yeni bir karar yayımlandı. Bu kapsamda söz konusu kurallar çerçevesinde bankalar değerlendirdikleri başvuruların kredi işlemlerini gerçekleştirebilecek. Programdan yararlanmak için bankaya başvuracak kişilerin azami net hane geliri de belirlendi. İstanbul’da yüzde 0,69 ile konut almak isteyen bir kişinin hane halkı geliri azami 80 bin TL olarak belirlendi.

0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı! İstanbul’da hane geliri 80 bin TL olan yararlanabilecek

Yeni Konut Finansman Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'nın 2'nci bölge, bunların dışındaki illerin de 3'üncü bölge olarak tanımlandığı program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek.

Yeni Konut Finansman Programı yürürlüğe girdi Yeni Konut Finansman Programı yürürlüğe girdi

Konut finansman katkılarından yararlanmak üzere bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi. Azami net hane geliri için konutun/konut projesinin olduğu bölge esas alınacak.

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15 YIL VADE UYGULANACAK

Karar kapsamındaki finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek. Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak, bu kapsamda, faiz/kâr payı oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0,99 olacak.

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AZAMİ KREDİ TUTARLARI BELLİ OLDU

Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek. Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90’ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.


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