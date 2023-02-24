0,69 oranlı düşük kredi faizi, 15 yıl vade... Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Orta gelirliye konut kampanyası Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığının "Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.
Tamamlanma oranı için gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerleme raporu esas alınacak. Bu Karar kapsamında; İstanbul, 1 İnci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, 2 nci bölge, 1 inci ve 2 nci bölge dışında kalan iller, 3 üncü bölge olarak değerlendirilecek.
Karar kapsamında edinilen taşınmazların, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyeceği ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların beyanlar hanesine belirtme yapılacak. Süre sonunda belirtme tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek. Bu Karar kapsamındaki finansmanlara borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda bu belirtme finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.
Karar kapsamında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi/ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile satışı yapılacak konutlar için finansman kullanılması adına ilgili sözleşmede, söz konusu konutun finansman tarihinden itibaren 5 yıl süre ile satışa konu olamayacağına ilişkin hüküm bulunması şart olacak.
Karar kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek. Finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak.
Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.
Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.