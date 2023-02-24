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  4. 0,69 oranlı düşük kredi faizi, 15 yıl vade... Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Orta gelirliye konut kampanyası Resmi Gazete’de

0,69 oranlı düşük kredi faizi, 15 yıl vade... Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Orta gelirliye konut kampanyası Resmi Gazete’de

24.02.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta gelirliye konut desteği kapsamında uygun fiyatlı kredi desteği sağlanacak. Yeni Konut Finansman Programı için ilişkin şartlar ve diğer detaylar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre sıfır ev almak isteyenler için 15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek. Kredi faiz oranları ise 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasında yüzde 0,79, 4-5 milyon arasına ise yüzde 0,99 olarak uygulanacak.

0,69 oranlı düşük kredi faizi, 15 yıl vade... Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Orta gelirliye konut kampanyası Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığının "Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

3 BÖLGEYE AYRILDI

Tamamlanma oranı için gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerleme raporu esas alınacak. Bu Karar kapsamında; İstanbul, 1 İnci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, 2 nci bölge, 1 inci ve 2 nci bölge dışında kalan iller, 3 üncü bölge olarak değerlendirilecek.

Karar kapsamında edinilen taşınmazların, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyeceği ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların beyanlar hanesine belirtme yapılacak. Süre sonunda belirtme tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek. Bu Karar kapsamındaki finansmanlara borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda bu belirtme finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

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5 YIL SATIŞ YASAĞI

Karar kapsamında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi/ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile satışı yapılacak konutlar için finansman kullanılması adına ilgili sözleşmede, söz konusu konutun finansman tarihinden itibaren 5 yıl süre ile satışa konu olamayacağına ilişkin hüküm bulunması şart olacak.

Karar kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek. Finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak.

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ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ ŞARTLARI

  • Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
  • 5 yıl boyunca satılamayacak.
  • Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
  • Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
  • 15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek.
  • 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69 faiz
  • 2-4 milyon lira arası krediye yüzde 0,79 faiz
  • 4-5 milyon arası krediye yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak.

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UYGUN FAİZLİ KREDİDEN NASIL FAYDALANILACAK?

Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.
Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME MİKTARI NE KADAR?

  • 1.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 9.719 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 1.749.420 TL olacak.
  • 2.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 19.438 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.498.840 TL olacak.
  • 3.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 29.157 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 5.248.260 TL olacak.
  • 4.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 38.875 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 6.997.500 TL olacak.
  • 5.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 48.594 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 8.746.920 TL olacak.


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Konut kredisi

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