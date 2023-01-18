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0.69 konut kredisi hesaplama: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi nasıl hesaplanır? Yeni evim konut kredisi detayları

18.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. 0.69 konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler başvuru şartlarını yakından takip ediyorlar. Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi nasıl hesaplanır? İşte 0.69 konut kredisi hesaplama detayları

0.69 konut kredisi hesaplama: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi nasıl hesaplanır? Yeni evim konut kredisi detayları

0.69 konut kredisi, orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası" kapsamında gündem oldu. TOKİ sosyal konut kampanyasının ardından orta gelirlilere yönelik başlatılan yeni kampanyada faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Finansman tutarı 2 milyon liraya kadar 0,69, 2 ile 4 milyon lira arası için 0,79 ve 4 ile 5 milyon lira arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacak. Konut satış bedelinin yüzde 5'i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3'üncü yıla kadar ödeme planına yansıtılacak.

KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.
Yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.
Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.
konut-kredisi-hesaplama
Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.
Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın internet sitesinden kolayca yapılabiliyor.
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Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.
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HALKBANK KONUT KREDİSİ NEREDEN HESAPLANIR?

Halkbank konut kredisi bankanın internet sitesinde hesaplama araçları sekmesinden yapılabiliyor. Öncelikli kredi hesaplama ekranına giriş yapmanız, ardından da konut kredisi sekmesini tercih etmeniz gerekiyor.
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VAKIFBANK KREDİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi faiz oranlarını kolayca hesaplayabilirsiniz. İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı

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